"Собак не гладить, про ребенка не спрашивать": СМИ узнали о несладкой жизни соседей Меган Маркл и принца Гарри

О некоем "своде правил" по общению с принцем Гарри и Меган Маркл рассказал британский таблоид The Sun, по версии которого проживающие рядом с Frogmore Cottage, где живут герцог и герцогиня Сассекские, получили письменные инструкции, в которых четко оговаривается, что им можно, а что нельзя делать.

К примеру, соседям - а их около 400 человек - запрещено заводить первыми разговор с парой, гладить их собак, задавать вопросы о маленьком Арчи или что-то класть в их почтовый ящик. Местным жителям разрешено только радостно приветствовать пару, да и то исключительно в том случае, если принц или его супруга обратятся первыми.

Поначалу соседи приняли это "руководство" за странную шутку, однако потом их убедили в том, что все распоряжения совершенно подлинные. Это очень удивило местных жителей, потому что таких инструкций никто и никогда не получал даже от королевы Елизаветы II.

Нелепые запреты вызвали очень негативную реакцию. И это заставило представителей королевской семьи выступить с заявлением, в котором указывалось, что ни Меган Маркл, ни принц Гарри ничего не знают о появившихся "инструкциях", а бумага была составлена неким дворцовым чиновником, который даже не сообщил ничего королевской паре о своем "творчестве", пишет 360.tv.