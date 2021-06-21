|
"Со слов больного?": Захарова задала неудобный вопрос ОБСЕ об Украине
21 июня 2021, 20:15 • 55 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека ОБСЕ Хельги Шмид о том, что она была не в курсе закрытия на Украине русскоязычных каналов. Дипломат удивилась, откуда же тогда организация получает информацию - "со слов больного", то есть верит на слово Киеву?
В своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид о том, что организация не в курсе закрытия русскоязычных каналов на Украине.
"То есть как? В ОБСЕ не читают новости? Предполагая такое развитие событий, мы отправляли материалы через Постпредство в Вене. Чтобы уже наверняка дошло", - отметила Захарова.
Тем не менее остаётся загадкой, по её словам, как в ОБСЕ пишут доклады и в целом мониторят ситуацию на Украине, делают заключения о свободе слова в стране, не будучи в курсе событий.
"А так же, как и следят за Крымом. Видимо, "со слов больного", как говорится, - опираясь на данные киевского режима", - заключила Захарова.
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июня 2021, 23:30
|
19 июня 2021, 03:10
|
15 июня 2021, 01:00
|
19 июня 2021, 07:45
|
17 июня 2021, 06:15
|
19 июня 2021, 15:05
|
18 июня 2021, 07:00