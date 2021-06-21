"Со слов больного?": Захарова задала неудобный вопрос ОБСЕ об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека ОБСЕ Хельги Шмид о том, что она была не в курсе закрытия на Украине русскоязычных каналов. Дипломат удивилась, откуда же тогда организация получает информацию - "со слов больного", то есть верит на слово Киеву?

В своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид о том, что организация не в курсе закрытия русскоязычных каналов на Украине.

"То есть как? В ОБСЕ не читают новости? Предполагая такое развитие событий, мы отправляли материалы через Постпредство в Вене. Чтобы уже наверняка дошло", - отметила Захарова.

Тем не менее остаётся загадкой, по её словам, как в ОБСЕ пишут доклады и в целом мониторят ситуацию на Украине, делают заключения о свободе слова в стране, не будучи в курсе событий.

"А так же, как и следят за Крымом. Видимо, "со слов больного", как говорится, - опираясь на данные киевского режима", - заключила Захарова.