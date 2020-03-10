"Снять ограничения - и снова на выборы": Жириновский оценил продление президентских полномочий

Во вторник, 10 марта, Госдума во втором чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию, в том числе вместе с предложением депутата Валентины Терешковой отменить ограничения по числу президентских сроков.

"Снять ограничения - и снова на выборы. Тогда у него (Путина. - Ред.) будет новых два срока. И в 2036 году он уже окончательно может уйти в отставку", - сказал журналистам Жириновский.

По его словам, это будет стабильность, и в идеале президентские полномочия продлятся до 2036 года. Но Владимир Путин ещё не заявлял о намерении выдвигаться на очередной срок.

Третье чтение законопроекта о поправках в Конституцию запланировано на 11 марта.

Ранее Дмитрий Киселёв прокомментировал предложение Жириновского предоставить Госсовету право выбирать президента. Журналист отметил, что только народ России обладает таким правом.

Кстати, Владимир Жириновский сегодня поспешил первым сообщить о возможности досрочного роспуска Госдумы. Однако затем оказалось, что инициатива принадлежит вовсе не ему, а депутату Карелину. Владимир Путин, как напоминают РИА ФАН, высказался против роспуска Госдумы, если депутаты могут найти друг с другом компромисс по вопросу принятия новых полномочий в случае одобрения их народом России на всеобщем голосовании за поправки в Конституцию.