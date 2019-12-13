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"Сняли, чтоб Зеленского не позорить": Заявления Брекоткина и Ходорковского о шутках про Путина разбились о народную логику
13 декабря 2019, 18:09 • 45 • Политика
Юмористу Дмитрию Брекоткину, заявившему о том, что на ТВ теперь нельзя шутить про президента России, в соцсети освежили память сценкой из недавнего выпуска КВН. "Вот шутка про Путина и Медведева", - пишут интернет-пользователи. Беглого олигарха Михаила Ходорковского, который попытался на сериале "Слуга народа" показать, что в России всё же есть цензура, осадили вопросом: "Чего вы боитесь?". А народ в Рунете нашёл логичный ответ: "Сняли, чтоб Зеленского не позорить".
Напомним, ранее о том, что на ТВ есть цензура и не обо всём можно шутить с экрана, рассказал в интервью e1.ru юморист, участник команды "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин. На вопрос о количестве запретных тем он ответил, что их сейчас стало больше. В том числе табу распространяется и на шутки про президента страны.
"Слово "Путин" запрещено, - заявил Брекоткин. - Это Волан-де-Морт, о котором нельзя говорить".
При этом стоит заметить: чётко о том, что цензура есть, артист не сказал, упомянув только о том, что "пенсионная реформа вся была вырезана под нож", а "фраза "пенсионная реформа" была запрещена", и предложив собеседнику определить, редактирование ли это или же цензура.
Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил и на вопрос о шутках про Путина, и на вопрос о цензуре.
"На всякий случай вот шутка про Путина и Медведева из последнего КВН, в котором принимал участие лично Брекоткин", - освежил память юмористу спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, опубликовав у себя в Twitter сценку из недавнего выпуска КВН.
Фото: скриншот twitter/dimsmirnov175
Тему цензуры подхватил у себя в Twitter и беглый олигарх Михаил Ходорковский, попытавшись на примере сериала "Слуга народа" показать, что "отсев" шуток про Путина якобы в нашей стране всё же есть.
"Короткая история о том, что в России нет цензуры:
1. Канал ТНТ неожиданно решил показать сериал "Слуга народа" с Зеленским.
2. На следующий день из первого эпизода вырезали сцену о Путине и часах Hublot.
3. Этого оказалось недостаточно. Пришлось вырезать из эфира весь сериал", - пишет Михаил Ходорковский.
Фото: скриншот twitter/mich261213
Пользователи же осадили олигарха, задав ему неудобный вопрос.
"Михаил Борисович, Владимир Путин не боится общаться с журналистами. Вы боитесь. Несколько раз обращался к вам за интервью, вы отмалчиваетесь. Чего вы боитесь?", - поинтересовался Максим Румянцев @snabru1.
"Боится вопроса: за что его Путин отпустил", - тут же ответил за Ходорковского пользователь A.fotodelo @Afotodelo.
Многие потребовали от Ходорковского заодно рассказать и о цензуре на Украине.
"Может, заодно расскажете о цензуре на Украине в отношении российских сериалов/кино/музыки", - предлагает K_Pushkin @K_Pushkin.
"А с какой такой радости должны показывать фильмы или сериалы небратской страны, в которой начиная с 2014-го было запрещено 775 фильмов и сериалов, а в 2018-м ещё 139 российского производства? - поинтересовался Nik de Greek @niikossratov. - Об этом вы, Михаил, предпочли умолчать. Вам мало шумеров на всех политпередачах?"
А некоторые пользователи Рунета логично предположили, что сериал сняли с эфира, чтоб Владимира Зеленского не позорить.
"Сняли, чтобы не позорить президента Украины. Правильно сделали", - резюмировал Димитрий @6908476.
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