"Сняли, чтоб Зеленского не позорить": Заявления Брекоткина и Ходорковского о шутках про Путина разбились о народную логику

Напомним, ранее о том, что на ТВ есть цензура и не обо всём можно шутить с экрана, рассказал в интервью e1.ru юморист, участник команды "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин. На вопрос о количестве запретных тем он ответил, что их сейчас стало больше. В том числе табу распространяется и на шутки про президента страны.

"Слово "Путин" запрещено, - заявил Брекоткин. - Это Волан-де-Морт, о котором нельзя говорить".

При этом стоит заметить: чётко о том, что цензура есть, артист не сказал, упомянув только о том, что "пенсионная реформа вся была вырезана под нож", а "фраза "пенсионная реформа" была запрещена", и предложив собеседнику определить, редактирование ли это или же цензура.

Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил и на вопрос о шутках про Путина, и на вопрос о цензуре.

"На всякий случай вот шутка про Путина и Медведева из последнего КВН, в котором принимал участие лично Брекоткин", - освежил память юмористу спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, опубликовав у себя в Twitter сценку из недавнего выпуска КВН.

Фото: скриншот twitter/dimsmirnov175

Тему цензуры подхватил у себя в Twitter и беглый олигарх Михаил Ходорковский, попытавшись на примере сериала "Слуга народа" показать, что "отсев" шуток про Путина якобы в нашей стране всё же есть.

"Короткая история о том, что в России нет цензуры:

1. Канал ТНТ неожиданно решил показать сериал "Слуга народа" с Зеленским.

2. На следующий день из первого эпизода вырезали сцену о Путине и часах Hublot.

3. Этого оказалось недостаточно. Пришлось вырезать из эфира весь сериал", - пишет Михаил Ходорковский.

Фото: скриншот twitter/mich261213

Пользователи же осадили олигарха, задав ему неудобный вопрос.

"Михаил Борисович, Владимир Путин не боится общаться с журналистами. Вы боитесь. Несколько раз обращался к вам за интервью, вы отмалчиваетесь. Чего вы боитесь?", - поинтересовался Максим Румянцев @snabru1.

"Боится вопроса: за что его Путин отпустил", - тут же ответил за Ходорковского пользователь A.fotodelo @Afotodelo.

Многие потребовали от Ходорковского заодно рассказать и о цензуре на Украине.

"Может, заодно расскажете о цензуре на Украине в отношении российских сериалов/кино/музыки", - предлагает K_Pushkin @K_Pushkin.

"А с какой такой радости должны показывать фильмы или сериалы небратской страны, в которой начиная с 2014-го было запрещено 775 фильмов и сериалов, а в 2018-м ещё 139 российского производства? - поинтересовался Nik de Greek @niikossratov. - Об этом вы, Михаил, предпочли умолчать. Вам мало шумеров на всех политпередачах?"

А некоторые пользователи Рунета логично предположили, что сериал сняли с эфира, чтоб Владимира Зеленского не позорить.

"Сняли, чтобы не позорить президента Украины. Правильно сделали", - резюмировал Димитрий @6908476.