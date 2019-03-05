|
"Снова зовёт всех на улицы": Самозванца Гуайдо сравнили с блогером Навальным
05 марта 2019, 00:54 • 32 • Политика
Самозванец Хуан Гуайдо призвал своих сторонников поддержать его на массовых митингах 9 марта. Он заявил, что простым людям нужно обязательно выйти на протесты и митинги. "Снова зовёт всех на улицы", - пишут пользователи в соцсетях. Русскоязычные комментаторы уже успели даже сравнить Гуайдо и Навального, "действующих по одной схеме".
Он не только решил не сдаваться в своей "политической борьбе", но и призвать помощников.
"Я призываю страну снова мобилизоваться в эту субботу, 9 марта, - написал самозванец Гуайдо в своём микроблоге. - Вся поддержка, которую мы уже получаем, и поддержка, в которой мы всё ещё нуждаемся, зависит от того, продолжим ли мы выходить на улицы".
Русскоязычные комментаторы тут же вспомнили, что призывы "выйти на улицу" очень похожи на тактику блогера Навального.
"Снова зовёт всех на улицы", - пишут одни.
"А сам не придёт. Или его полиция задержит", - отмечают другие.
Напомним, ранее сообщалось, что Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2019, 00:09
|
26 февраля 2019, 03:09
|
02 марта 2019, 04:39
|
01 марта 2019, 12:24
|
02 марта 2019, 17:39
|
04 марта 2019, 11:54
|
01 марта 2019, 18:54