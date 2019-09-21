|
"Снова сбой!": После "русской" "охоты на ведьм" Трамп открыл сезон "украинской"
21 сентября 2019, 21:39 • 56 • Политика
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что он давил на украинского лидера Владимира Зеленского по поводу разбирательства, касающегося Джо Байдена и его сына Хантера. По мнению Трампа, на него снова устроили "охоту на ведьм". Но только речь идет уже не о "русской", а об "украинской". "Снова сбой!" - резюмировал Трамп.
Напомним, что ранее в издании The Wall Street Journal опубликовали заметку о том, что Трамп в июльском разговоре с Зеленским "около восьми раз" настойчиво советовал собеседнику оказать помощь своему адвокату Джулиани. Последний настаивает на разбирательстве в инциденте, связанном с Джозефом Байденом и его сыном Хантером (речь идет о связанной с Байденом-младшим украинской газовой компании).
В своем твиттере Трамп посвятил этой истории сразу четыре поста. Он отметил, что в переговорах с Зеленским не сказал ничего неправдивого.
По его мнению, ангажированные издания, которые он называют "фейк-ньюс", в пользу Демократической партии пытаются всячески избегать темы того, что бывший вице-президент США Джо Байден требовал у тогдашних властей Украины увольнения прокурора, ведущего расследование в отношении Байдена-младшего. Историю с давлением на Зеленского он назвал сфабрикованной.
Он напомнил, что ранее те же американские СМИ пытались связать Трампа с русскими (вероятно, речь идет о шумихе, поднятой после победы Трампа на выборах - это пытались объяснить вмешательством русских хакеров), но потерпели поражение в этой "охоте на ведьм".
"Теперь они пытаются запустить такую же нелепую "охоту на ведьм в Украине", одновременно пытаясь защитить Джо Байдена. Сбой снова!" - написал Трамп.
Фото: Скриншот twitter.com/realDonaldTrump
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 сентября 2019, 11:24
|
18 сентября 2019, 09:09
|
19 сентября 2019, 07:54
|
15 сентября 2019, 22:39
|
15 сентября 2019, 22:39
|
16 сентября 2019, 08:24
|
15 сентября 2019, 03:09