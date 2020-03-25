"Снимите их немедленно": На фоне распространения COVID-19 в мире всё громче призывы об отмене санкций

Свои мысли генсек ООН изложил в письме, которое направлено лидерам стран G20. По его словам, существующие санкции мешают оказывать необходимую помощь - доставлять продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

"Я призываю к тому, чтобы снять санкции со стран для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с COVID-19. Настало время солидарности, а не изоляции", - цитирует заявление Гутерриша РИА Новости.

Также глава международной организации считает необходимым снять все ограничения на трансграничную торговлю, которые также мешают оказывать помощь.

По словам Гутерриша, руководства стран "большой двадцатки" должны использовать возможность "выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения угроз от коронавируса", продемонстрировав тем самым свою солидарность с народами всего мира, особенно - с самыми уязвимыми.

Под эгидой ООН, считает генсек, необходимо создать механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавируса. По его словам, это усилит глобальные ответные меры и даст больше возможностей для остановки вируса.

Необходимо всеобщее перемирие

Днём ранее Антониу Гутерриш призвал к всемирному прекращению огня.

"Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьёт по всем. Тем временем по всему миру бушуют вооружённые конфликты", - заявил он.

Генсек ООН напомнил, что в ситуации с распространением COVID-19 самыми уязвимыми стали дети, женщины, инвалиды и перемещённые лица. По его словам, безумство войны наглядно продемонстрировал бушующий в мире вирус. Именно поэтому генсек ООН и призывает к немедленному глобальному прекращению огня.

"Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия", - сказал Генсек ООН.

Идея хорошая, но её можно доработать

МИД России поддержал оба призыва Антониу Гутерриша. А официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила доработать призыв генсека ООН. По её мнению, надо наказывать тех, кто не отменит санкции в условиях пандемии.

"Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса. Идея хорошая. Я бы немного её доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции", - написала она на своей странице в Facebook.

"Снимите их немедленно"

Комментируя прибытие первой партии российской военно-гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, итальянский политик и бывший член обеих палат итальянского парламента Антонио Рацци заявил о необходимости немедленно снять все антироссийские санкции.

"Я считаю, что санкции против России должны быть немедленно отменены - иначе мы покинем ЕС", - цитирует Рацци KP.Ru.

Ранее с таким же призывом выступил и член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, в сложившейся ситуации, на фоне пандемии коронавируса, Германии необходимо пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции.

Гердт отметил, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, тем более что нынешний кризис больно ударит по экономике Евросоюза.

"Хуже коронавируса только Америка"

Иран стал второй страной после Китая по числу жертв коронавируса. Причём заболевание затронуло не только простой народ, но и властную верхушку.

Однако и в этой ситуации Вашингтон остался верен себе: на фоне пандемии США снова ударили по Тегерану новыми антииранскими санкциями, усложнив борьбу исламской республики против коронавируса.

В стране из-за вспышки COVID-19 сложилась очень непростая ситуация, катастрофически не хватает необходимого медицинского оборудования, а между тем Иран входит в тройку стран с максимальным числом летальных исходов от коронавируса.

Теперь, после введения новых американских санкций, Тегеран и вовсе не сможет закупать необходимые медикаменты и оборудование. Почти везде обращения Тегерана с просьбой продать необходимое оборудование и лекарства встречают отказ: все боятся попасть под санкции со стороны Вашингтона, поскольку США могут заблокировать любую валютную операцию и сразу обрушиться с санкциями на "нарушителей".

Постоянное представительство Ирана при ООН обратилось к мировому сообществу с просьбой призвать США снять свои ограничительные меры.

"Хуже коронавируса только Америка, которая фактически оккупировала всю планету посредством доллара и в буквальном смысле убивает этим людей ", - прокомментировал в своём Telegram-канале эту ситуацию российский политолог Сергей Михеев.

Между тем в России: Путин отправляется в эпицентр карантина

Российский лидер во вторник, 24 марта, посетил новую инфекционную больницу в Коммунарке. Камеры засняли президента в ярко-жёлтой защитной экипировке и респираторе.

В таком виде российский лидер провёл инспекцию в инфекционной больнице в Коммунарке.

Сейчас в медучреждении на карантине находится множество граждан, заразившихся коронавирусом. Глава страны проверил, как работает коллектив клиники, а до этого также поговорил с её главным врачом, который признался, что в восторге от новой больницы.

Путин подчеркнул, что дальнейшие медицинские методы противодействия распространению COVID-19 скоро будут обсуждаться членами правительства РФ.