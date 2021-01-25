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"Снимем, как сонную муху с потолка": "Самый крутой самолёт" из США "отправили" на дно Чёрного моря
25 января 2021, 19:55 • 382 • Политика
"Самый крутой самолёт" из США "отправили" на дно Чёрного моря. Виктор Баранец уверен, что разрабатываемый в Штатах стратегический бомбардировщик B-21 Raider не станет проблемой для российских комплексов С-400: "Снимем, как сонную муху с потолка".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец оценил публикацию в журнале Popular Mechanics о "самом крутом самолёте", который в настоящее время разрабатывается в США.
Речь о стратегическом бомбардировщике B-21 Raider, который, как утверждается, может оказаться совершенно невидимым в небе, в том числе для российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Баранец, однако, скептически отнёсся к этим уверениям. В беседе с корреспондентом Царьграда он заметил, что подобную браваду стоит воспринимать как типичные "американские сказки".
По этому параметру его нельзя сравнивать и с отечественными истребителями, добавил он. Поэтому новейшая разработка Соединённых Штатов не станет проблемой для российских ПВО, уверен собеседник "Первого русского".
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