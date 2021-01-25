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"Снимем, как сонную муху с потолка": "Самый крутой самолёт" из США "отправили" на дно Чёрного моря

25 января 2021, 19:55  •  382 • Политика
"Самый крутой самолёт" из США "отправили" на дно Чёрного моря. Виктор Баранец уверен, что разрабатываемый в Штатах стратегический бомбардировщик B-21 Raider не станет проблемой для российских комплексов С-400: "Снимем, как сонную муху с потолка".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец оценил публикацию в журнале Popular Mechanics о "самом крутом самолёте", который в настоящее время разрабатывается в США.
Речь о стратегическом бомбардировщике B-21 Raider, который, как утверждается, может оказаться совершенно невидимым в небе, в том числе для российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Баранец, однако, скептически отнёсся к этим уверениям. В беседе с корреспондентом Царьграда он заметил, что подобную браваду стоит воспринимать как типичные "американские сказки".
Такие разговоры - это часть хвастливой военной пропаганды США. О том, берёт ли С-400 бомбардировщик этого типа, американцы узнают тогда, когда их самолёт будет разорван в клочья нашей ракетой. У него, кстати, огромные габариты, которые видны на локаторе С-400 примерно так же, как большой кленовый лист на лобовом стекле автомобиля. Кроме того, этот бомбардировщик летает на скорости, в десять раз меньшей скорости баллистических или гиперзвуковых ракет, которые комплексы С-400 способны сбивать. То есть для наших ЗРК этот американский самолёт двигается со скоростью черепахи, - пояснил эксперт.
По этому параметру его нельзя сравнивать и с отечественными истребителями, добавил он. Поэтому новейшая разработка Соединённых Штатов не станет проблемой для российских ПВО, уверен собеседник "Первого русского".
Снимем, как сонную муху с потолка. Я хотел бы американцев призвать к эксперименту: давайте договоримся, что вы залетаете в определённый район, скажем, над Чёрным морем, а мы попытаемся показать вам, способны ли С-400 снять этот бомбардировщик с неба. Вот это был бы конкретный разговор. Думаю, его ошмётки в итоге валялись бы на дне Чёрного моря. Для наших ЗРК это не цель, а детская игра. Это всё равно что прийти в тир и с расстояния двух метров стрелять в большого плюшевого мишку, - резюмировал Баранец.

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