"Снимем, как сонную муху с потолка": "Самый крутой самолёт" из США "отправили" на дно Чёрного моря

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец оценил публикацию в журнале Popular Mechanics о "самом крутом самолёте", который в настоящее время разрабатывается в США.

Речь о стратегическом бомбардировщике B-21 Raider, который, как утверждается, может оказаться совершенно невидимым в небе, в том числе для российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Баранец, однако, скептически отнёсся к этим уверениям. В беседе с корреспондентом Царьграда он заметил, что подобную браваду стоит воспринимать как типичные "американские сказки".

Такие разговоры - это часть хвастливой военной пропаганды США. О том, берёт ли С-400 бомбардировщик этого типа, американцы узнают тогда, когда их самолёт будет разорван в клочья нашей ракетой. У него, кстати, огромные габариты, которые видны на локаторе С-400 примерно так же, как большой кленовый лист на лобовом стекле автомобиля. Кроме того, этот бомбардировщик летает на скорости, в десять раз меньшей скорости баллистических или гиперзвуковых ракет, которые комплексы С-400 способны сбивать. То есть для наших ЗРК этот американский самолёт двигается со скоростью черепахи, - пояснил эксперт.

По этому параметру его нельзя сравнивать и с отечественными истребителями, добавил он. Поэтому новейшая разработка Соединённых Штатов не станет проблемой для российских ПВО, уверен собеседник "Первого русского".