"Снимали на камеру": Пограничники Незалежной запугивают украинцев российскими требованиями

Пограничники Незалежной муссируют слухи об "отказниках" - тех, кому Россия не дала въезд на свою территорию, и запугивают украинцев российскими требованиями, которые предъявляются на границе. Среди них - малая мощность двигателя въезжающего на территорию РФ автомобиля. Кроме того, тех, кому отказали во въезде, "снимали на камеру".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире украинского телевидения рассказал об очередной "страшилке" о российских пограничниках. В частности, он указал на то, что за три дня число "отказников", то есть тех украинцев, которым был запрещен въезд на территорию РФ, выросло до сотни.

При этом пограничники Незалежной запугивают украинцев российскими требованиями, среди которых - малая мощность двигателя въезжающего на территорию страны автомобиля (объем не более 2 литров). При этом Слободян утверждает, что как раз среди выезжающих из России таких авто было как раз больше всего.

Но и это, как уверяет Слободян, еще не все. По его словам, тех, кому отказали во въезде, "снимали на камеру".

"Снимали украинцев на видеокамеру, - в эфире "112 Украина" рассказал помощник. - Требовали, чтобы украинцы признали, что возвращаются по собственной воле, а со стороны пограничников ФСБ РФ никаких запретов не было".

При этом Слободян также добавил, что российские пограничники в официальном ответе уведомили, что с их стороны никаких проблем не возникает и никаких необоснованных запретов на въезд не было.

"Представители пограничной службы России ответили, что у них все нормально и пункт пропуска работает в штатном режиме", - пояснил Слободян и попросил украинцев воздержаться от поездок в Россию.