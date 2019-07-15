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"Снесут Крымский мост за несколько минут": "Кровавый пастор" похвастал крылатыми ракетами Украины
15 июля 2019, 18:54 • 16 • Политика
Созданные на Украине крылатые ракеты "Нептун" способны уничтожать любые военные корабли России в портах их базирования в Черном и Азовском морях и снести Керченский мост "в течение нескольких минут". Такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
По его словам, Киев смог быстро модернизировать ракетные комплексы С-125 для защиты от РФ в Черном и Азовском морях. С этой же целью украинские военные якобы разработали свой комплекс крылатых ракет.
Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун" был создан в сверхсжатые сроки, заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua. По его словам, теперь украинские крылатые ракеты могут уничтожать военные корабли России "любого класса".
Причем, заявил экс-секретарь СНБО, украинские военные способны поразить корабли РФ не только в Черном и Азовском морях, но и в портах их базирования. "А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым Россия так кичится", - похвастал он.
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