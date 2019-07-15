Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Расизм, сексизм, ксенофобия? Новый твит Трампа о женщинах привел в бешенство дем...
Глава штаба "Слуги"- о конкуренте "Партии Шария"
«Готовили нападения на полицейских и теракты»: ФСБ пресекла деятельность ячейки ...
В Совфеде оценили слова Турчинова о способности «снести» Крымский мост
Главная / Политика

"Снесут Крымский мост за несколько минут": "Кровавый пастор" похвастал крылатыми ракетами Украины

15 июля 2019, 18:54  •  16 • Политика
Созданные на Украине крылатые ракеты "Нептун" способны уничтожать любые военные корабли России в портах их базирования в Черном и Азовском морях и снести Керченский мост "в течение нескольких минут". Такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
По его словам, Киев смог быстро модернизировать ракетные комплексы С-125 для защиты от РФ в Черном и Азовском морях. С этой же целью украинские военные якобы разработали свой комплекс крылатых ракет.
Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун" был создан в сверхсжатые сроки, заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua. По его словам, теперь украинские крылатые ракеты могут уничтожать военные корабли России "любого класса".
Причем, заявил экс-секретарь СНБО, украинские военные способны поразить корабли РФ не только в Черном и Азовском морях, но и в портах их базирования. "А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым Россия так кичится", - похвастал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
15 июля 2019, 16:54
Омбудсмены РФ и Украины продолжат 16 июля в Москве работу над списками удерживаемых лиц
15 июля 2019, 15:39
Грузия гордится геноцидом? Правда от Путина больно бьет по Тбилиси
15 июля 2019, 18:54
"Снесут Крымский мост за несколько минут": "Кровавый пастор" похвастал крылатыми ракетами Украины
15 июля 2019, 15:39
Парадокс Орешкина: Чуть не пробил колесо, но остался доволен дорогой
15 июля 2019, 09:09
Депутат Рады объяснил, почему нужно снять блокаду Донбасса
15 июля 2019, 13:39
Матвиенко: власти России не планируют ограничивать возможности граждан в интернете
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
09 июля 2019, 06:54
Русский газ и пропаганда в свободный мир не пройдут! Кремлю поставят заслон
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас грузинский народ
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
09 июля 2019, 00:24
"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными последствиями из-за учений НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.