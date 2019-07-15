"Снесут Крымский мост за несколько минут": "Кровавый пастор" похвастал крылатыми ракетами Украины

По его словам, Киев смог быстро модернизировать ракетные комплексы С-125 для защиты от РФ в Черном и Азовском морях. С этой же целью украинские военные якобы разработали свой комплекс крылатых ракет.

Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун" был создан в сверхсжатые сроки, заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua. По его словам, теперь украинские крылатые ракеты могут уничтожать военные корабли России "любого класса".

Причем, заявил экс-секретарь СНБО, украинские военные способны поразить корабли РФ не только в Черном и Азовском морях, но и в портах их базирования. "А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым Россия так кичится", - похвастал он.