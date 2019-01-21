"Снесло крышу": Появление эсминца США в Черном море вдохновило укронацистов на новые "подвиги"

Присутствие эсминца США Donald Cook "сносит крышу" украинским экстремистам. Националисты требуют устроить новый "проход" через Керченский пролив, а также разбомбить Крымский мост и сам Крым.

Заход в Черное море корабля 6-го флота ВМС США Donald Cook "сорвал крышу" украинским националистам. От лидеров радикальных экстремистских организаций Украины зазвучали призывы о нападении на Россию.

Поводом для столь "бурной" реакции укронацистов стали слова командира корабля Мэтью Дж. Пауэла. Он заявил, что американский эсминец Donald Cook прибыл в Черное море для демонстрации "оперативной совместимости ВМС", а также для "эффективной реакции на кризисы и агрессию".

Украинские националисты восприняли слова Пауэла чуть ли не как готовность к нападению на Россию в составе украинского флота. Начали звучать призывы совершить новый "прорыв" в Азовское море через Керченский пролив, но уже в сопровождении американского эсминца.

"Пойдем в сопровождении эсминца Donald Cook, москали не посмеют нас остановить, иначе корабль США разнесет этот Крым в клочья", - призывает глава "Подкарпатского легиона" Иван Шпак. "Нам нужно бить первыми", - вторит ему командир батальона "ОУН"* Николай Коханивский.

Тем времени ВМС России уже взяли американский военный корабль под плотное наблюдение. Американский эсминец сопровождает сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Кроме того, слежение за Donald Cook осуществляют электронные и технические средства российского флота.

"Хватит ждать и отсиживаться на берегу! Пора снарядить новую миссию, которая прорвет блокаду Керченского пролива и, если надо, снесет этот их псевдомост, который мешает проходу сухогрузов и балкеров в Мариуполь", - цитирует выкрики украинских националистов ИА FederalCity.

* Запрещенная в России экстремистская националистическая организация.