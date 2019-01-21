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"Снесло крышу": Появление эсминца США в Черном море вдохновило укронацистов на новые "подвиги"
21 января 2019, 19:40 • 204 • Политика
Присутствие эсминца США Donald Cook "сносит крышу" украинским экстремистам. Националисты требуют устроить новый "проход" через Керченский пролив, а также разбомбить Крымский мост и сам Крым.
Заход в Черное море корабля 6-го флота ВМС США Donald Cook "сорвал крышу" украинским националистам. От лидеров радикальных экстремистских организаций Украины зазвучали призывы о нападении на Россию.
Поводом для столь "бурной" реакции укронацистов стали слова командира корабля Мэтью Дж. Пауэла. Он заявил, что американский эсминец Donald Cook прибыл в Черное море для демонстрации "оперативной совместимости ВМС", а также для "эффективной реакции на кризисы и агрессию".
Украинские националисты восприняли слова Пауэла чуть ли не как готовность к нападению на Россию в составе украинского флота. Начали звучать призывы совершить новый "прорыв" в Азовское море через Керченский пролив, но уже в сопровождении американского эсминца.
Тем времени ВМС России уже взяли американский военный корабль под плотное наблюдение. Американский эсминец сопровождает сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Кроме того, слежение за Donald Cook осуществляют электронные и технические средства российского флота.
* Запрещенная в России экстремистская националистическая организация.
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