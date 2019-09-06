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"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские пользователи поддержали санкции за вандализм
06 сентября 2019, 17:39 • 133 • Политика
Проект об осквернении военных памятников за рубежом могут внести в Думу до конца года. "Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа. Может, хоть так дойдёт", - поддержали идею русские пользователи соцсетей.
Законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, инициированный Министерством обороны России, планируется внести в Госдуму до конца этого года, сообщил депутат от Севастополя Дмитрий Белик. Документ широко поддержали в российские пользователи соцсетей.
Напомним, что это не единственная инициатива Минобороны России по поводу защиты памятников русским воинам. Ранее ведомство предложило дополнить Уголовный кодекс России отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам. В качестве наказания Минобороны предлагает отправлять вандалов за решетку на срок до 5 лет и штрафовать на сумму до 3 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Фото: скриншот Twitter/@OlegLurie
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