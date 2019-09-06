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"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские пользователи поддержали санкции за вандализм

06 сентября 2019, 17:39  •  133 • Политика
Проект об осквернении военных памятников за рубежом могут внести в Думу до конца года. "Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа. Может, хоть так дойдёт", - поддержали идею русские пользователи соцсетей.
Законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, инициированный Министерством обороны России, планируется внести в Госдуму до конца этого года, сообщил депутат от Севастополя Дмитрий Белик. Документ широко поддержали в российские пользователи соцсетей.
"Нужная и правильная идея. Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа. Может, хоть так дойдёт", - пишет в Twitter Олег Лурье.
"Во! Пусть греются у костра!" - соглашается albos59A @AAlbos59.
"Полностью поддерживаю!" - Андрей @silapravda.
Напомним, что это не единственная инициатива Минобороны России по поводу защиты памятников русским воинам. Ранее ведомство предложило дополнить Уголовный кодекс России отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам. В качестве наказания Минобороны предлагает отправлять вандалов за решетку на срок до 5 лет и штрафовать на сумму до 3 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Фото: скриншот Twitter/@OlegLurie

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