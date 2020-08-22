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"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
22 августа 2020, 00:40 • 61 • Политика
Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и "жёлтыми жилетами", которые уже больше года бунтуют во Франции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил себя в качестве посредника между главой Франции Эммануэлем Макроном и протестным движением "жёлтых жилетов". Так белорусский лидер ответил на предложение французского коллеги стать посредником между властями Белоруссии и протестующими.
Лукашенко посоветовал главам Германии и Франции, которые устроили вчера саммит по поводу ситуации в Белоруссии, для начала разобраться со своими внутренними проблемами, а уже потом "выражать озабоченность" и предлагать свою помощь. Белорусский президент предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель делают заявления по Белоруссии, чтобы "отвести внимание от своих проблем".
Напомним, что вчера состоялся саммит Франция - Германия, на котором Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии. Европейские лидеры предложили Минску свою помощь в разрешении политического кризиса, а также призвали привлечь к разрешению ситуации ЕС и ОБСЕ.
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