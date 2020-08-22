"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил себя в качестве посредника между главой Франции Эммануэлем Макроном и протестным движением "жёлтых жилетов". Так белорусский лидер ответил на предложение французского коллеги стать посредником между властями Белоруссии и протестующими.

Лукашенко посоветовал главам Германии и Франции, которые устроили вчера саммит по поводу ситуации в Белоруссии, для начала разобраться со своими внутренними проблемами, а уже потом "выражать озабоченность" и предлагать свою помощь. Белорусский президент предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель делают заявления по Белоруссии, чтобы "отвести внимание от своих проблем".

Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "жёлтыми жилетами" и Макроном, - сказал Лукашенко, выступая в пятницу перед работниками агрокомбината "Дзержинский".

Напомним, что вчера состоялся саммит Франция - Германия, на котором Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии. Европейские лидеры предложили Минску свою помощь в разрешении политического кризиса, а также призвали привлечь к разрешению ситуации ЕС и ОБСЕ.