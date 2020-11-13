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"Сначала трубку не брала, а потом...": Кандидат Сороса бросила Молдавию
13 ноября 2020, 18:20 • 238 • Политика
Кандидат Сороса бросила Молдавию, когда отказалась приходить на дебаты со своим оппонентом Игорем Додоном, считает Гаспарян. По его словам, сначала Санду не брала трубку, а потом вообще не пришла.
Публицист Армен Гаспарян отметил, что кандидат в президенты Молдавии от оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду своим поступком разрушила веру в женщин-политиков. По его словам, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель доказали, что их слова не расходятся с делом. Майя Санду же, которая требовала дебатов со своим соперником на выборах Игорем Додоном, в решающий момент просто не пришла.
Скриншот:Telegram/Гаспарян
Отметим, что фигуру Санду связывают с фондом Сороса. Скандально известная организация за 11 лет потратила на финансирование молдавских СМИ более 5 млн долларов. Примечательно, что получателями средств оказались только те средства массовой информации, которые поддерживают кандидатуру Санду.
Как сообщает EADaily, речь идёт о целой медийной сети, которая насчитывает 12 новостных сайтов, 21 телеканал и 18 радиостанций. При этом сама Санду ранее обвиняла Игоря Додона в "злоупотреблении админресурсом" - соперника оппозиционерки поддерживают три телеканала.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США могут попытаться использовать отработанную на Белоруссии тактику в Молдавии. Если Додон одержит победу, оппозиция, вероятнее всего, заявит о непризнании итогов выборов и начнёт устраивать массовые акции протеста.
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