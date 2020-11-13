"Сначала трубку не брала, а потом...": Кандидат Сороса бросила Молдавию

Публицист Армен Гаспарян отметил, что кандидат в президенты Молдавии от оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду своим поступком разрушила веру в женщин-политиков. По его словам, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель доказали, что их слова не расходятся с делом. Майя Санду же, которая требовала дебатов со своим соперником на выборах Игорем Додоном, в решающий момент просто не пришла.

Вот этот день наступил: сначала не брала трубку, потом согласилась на первую часть, а потом вообще не пришла. И Додон отдувался в одиночестве, - отметил Гаспарян.

Скриншот:Telegram/Гаспарян

Отметим, что фигуру Санду связывают с фондом Сороса. Скандально известная организация за 11 лет потратила на финансирование молдавских СМИ более 5 млн долларов. Примечательно, что получателями средств оказались только те средства массовой информации, которые поддерживают кандидатуру Санду.

Как сообщает EADaily, речь идёт о целой медийной сети, которая насчитывает 12 новостных сайтов, 21 телеканал и 18 радиостанций. При этом сама Санду ранее обвиняла Игоря Додона в "злоупотреблении админресурсом" - соперника оппозиционерки поддерживают три телеканала.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США могут попытаться использовать отработанную на Белоруссии тактику в Молдавии. Если Додон одержит победу, оппозиция, вероятнее всего, заявит о непризнании итогов выборов и начнёт устраивать массовые акции протеста.