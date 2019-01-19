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"Сначала своруем дизайн, потом раскритикуем": Американские СМИ назвали устаревшим Су-57, чей дизайн они собираются применить для F-16
19 января 2019, 13:09 • 87 • В мире
Американское издание National Interest считает, что технологии, примененные при создании российского истребителя пятого поколения, уже якобы устарели. "Сначала своруем дизайн, потом раскритикуем", - пишут в соцсетях и вспоминают, как американцы собирались перекрасить свой истребитель F-16 именно под Су-57, который теперь активно ругают.
В основе придирок у американского издания NI - композитный материал, использованный для Су-57. Как отмечает издание, этот материал "увеличивает поглощение радиолокационных волн вдвое и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30%".
При этом National Interest сообщает, мол, технология-то не новая. "Ее начали ее в 1980-х при производстве самолетов F-16, - сообщает эксперт. - Кроме того, этот материал использован и в истребителях F-22 и F-35".
При этом NI пишет, что в любом случае, якобы независимо от технической оснащенности российского истребителя, Су-57 не пойдет на пользу российской армии. Потому что обойдётся слишком дорого.
Примечательно то, что ранее была информация, что власти США планируют перекрасить свой истребитель F-16, сделав его максимально похожим на российский Су-57, о чем пользователи соцсетей тут же вспомнили.
"Сначала своруем дизайн, потом раскритикуем", - пишут пользователи.
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