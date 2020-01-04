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"Сначала ракетный удар - потом мнение всех остальных": Захарова указала на странности с атакой США на Багдад

04 января 2020, 06:54  •  81 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проанализировала информацию об атаке США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани, и указала на странности этого ракетного удара. "То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных", - отметила дипломат, указывая на проект заявления для прессы.
Свой комментарий по поводу атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани, дала официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя на странице в Facebook.
Анализируя информацию по ракетному удару, российский дипломат указала на странности с этой атакой. Она напомнила, что "за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя", заметив поначалу, что "Вашингтон в СБ не обращался", предположив, что "мировая реакция его не интересовала".
Но после добавила уточнение в виде одного интересного момента.
"Проект заявления для прессы в СБ ООН американцы внесли, и он находится на "процедуре по умолчанию" до 10 утра 3 января (по времени Нью-Йорка), - отметила Захарова. - То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных".
Кроме того, российский дипломат указала на то, что "обращений о проведении заседания СБ по данному вопросу или обсуждению этой темы в консультациях Совета безопасности в формате "разное" на сегодняшний день не поступало".
Захарова заметила, что за последние пять-шесть лет именно американские представители не раз "блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран".
По мнению российского дипломата, в данном случае "интересует изменение расклада в регионе", а "ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства". Официальный представитель МИД России обратила внимание на тот факт, что такая оценка есть, и в Ираке это нападение на аэропорт Багдада рассматривают именно как "акт агрессии против его страны".
"Кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведёт", - резюмирует Захарова.
Напомним, ранее глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Пентагон заявил, что авиаудар был нанесён с разрешения президента США Дональда Трампа. Кроме Сулеймани в результате авиаудара погиб и заместитель командира ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ранее именно его госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обвинил в причастности к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

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