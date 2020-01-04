"Сначала ракетный удар - потом мнение всех остальных": Захарова указала на странности с атакой США на Багдад

Свой комментарий по поводу атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани, дала официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя на странице в Facebook.

Анализируя информацию по ракетному удару, российский дипломат указала на странности с этой атакой. Она напомнила, что "за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя", заметив поначалу, что "Вашингтон в СБ не обращался", предположив, что "мировая реакция его не интересовала".

Но после добавила уточнение в виде одного интересного момента.

"Проект заявления для прессы в СБ ООН американцы внесли, и он находится на "процедуре по умолчанию" до 10 утра 3 января (по времени Нью-Йорка), - отметила Захарова. - То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных".

Кроме того, российский дипломат указала на то, что "обращений о проведении заседания СБ по данному вопросу или обсуждению этой темы в консультациях Совета безопасности в формате "разное" на сегодняшний день не поступало".

Захарова заметила, что за последние пять-шесть лет именно американские представители не раз "блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран".

По мнению российского дипломата, в данном случае "интересует изменение расклада в регионе", а "ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства". Официальный представитель МИД России обратила внимание на тот факт, что такая оценка есть, и в Ираке это нападение на аэропорт Багдада рассматривают именно как "акт агрессии против его страны".

"Кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведёт", - резюмирует Захарова.

Напомним, ранее глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Пентагон заявил, что авиаудар был нанесён с разрешения президента США Дональда Трампа. Кроме Сулеймани в результате авиаудара погиб и заместитель командира ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ранее именно его госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обвинил в причастности к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря.