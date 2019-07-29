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"Сначала превратиться в народную республику": В Донбассе поставили условие по конфедерации с Украиной
29 июля 2019, 14:24 • 124 • Политика
Глава луганского МИД Владислав Дейнего назвал условия, при которых Донбасс готов рассмотреть создание конфедерации с Украиной. По словам политика, Киев сначала должен пройти определенный государственный путь, а потом уже можно будет смотреть.
Дейнего напомнил содержание комплекса мер и другие минские документы, в которых были прописаны возможные варианты выстраивания отношений между Украиной и Донбассом.
"Предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом. Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает, что это конфедерация", — сказал Дейнего на форуме в Севастополе.
По его словам, отношения республик Донбасса с Украиной можно рассматривать как "этап какой-то жизни". В том числе можно теоретически предположить и создание конфедерации, но политик подчеркнул, что все прекрасно понимают, что Киев не готов так просто взять и согласиться.
"Украина не для того пять лет оттягивала решение этого вопроса, чтобы взять вдруг и согласиться, дать возможность реализовать эти вещи", - заявил Дейнего, подчеркнув, что Донбасс сможет жить в составе Украины только в том случае, если она изменится.
В частности, Киев должен признать право республик на русский язык, свою экономику, политику, армию, силовые структуры.
"Та ли это Украина, которой она является сегодня? Нет. Для этого Украина должна будет превратиться в такую же народную республику, встать на наши позиции", - считает дипломат.
По его словам, Донбасс готов взаимодействовать с Украиной, если она пройдет этот государственный путь быстро.
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