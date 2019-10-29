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"Сначала предал всё, а теперь философствует": Рассуждения Горбачёва о "спасении СССР" возмутили пользователей Сети

29 октября 2019, 09:54  •  76 • Политика
Бывший советский лидер Михаил Горбачёв опубликовал очередную свою книгу, в которой пустился в рассуждения о том, как "можно было спасти СССР", а также о своих попытках это сделать. Пользователи Сети в искренность бывшего генсека КПСС не поверили. "Сначала предал и продал всё, а теперь философствует", - считают они.
Новая книга Михаила Горбачёва "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" вышла в свет 28 октября. В ней бывший президент СССР рассуждает о том, как "победили перестройка и гласность", как они "перестроили и изменили сознание людей". Признавая тот факт, что как политик он, может быть, и проиграл - "подвела самоуверенность", Горбачёв настаивает на том, что "хотел сохранить СССР", однако августовский путч 1991 года не позволил ему это сделать.
"Руководство самой большой республики в составе СССР - России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на разъединение государства", - цитирует строки книги бывшего советского лидера "РИА Новости".
"Удивительный человек. Предал и продал всё, а теперь философствует", - заявил Стас Титов.
"Сам и организовал путч, но пошло и поехало что-то не так", - прокомментировал это заявление Горбачёва Kokshe1959.
"И это говорит тот, кто на момент развала СССР был его руководителем?", - удивился Валерий Растворов.
"Единственный вариант был застрелиться Горбачёву, сразу после после прихода к власти... и сейчас это сделать ему можно, на нём судьбы поломанные миллионов", - считает Даша Рудник.
"Для сохранения СССР достаточно было бы послать взвод "Альфы" в Беловежскую пущу и разогнать шушеру, которая там собралась", - прокомментировал Marat Kanzha.
"Союз можно было спасти, если бы 11 мая 1985 года генеральным секретарём ЦК КПСС (в то время сравнимо с должностью президента) не был бы избран Горбачёв М.С., а другой человек, который был бы более заинтересован в сохранении государства и его дальнейшем экономическом развитии", - уверенно заявил Alex Macdonov.

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