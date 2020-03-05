"Сначала на Китай, а затем на Иран": США, возможно, использовали коронавирус в качестве оружия - командующий КСИР

Китайский коронавирус COVID-19 может быть биологическим оружием США, которое намеренно применили против Китая и Ирана. С таким заявлением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.

Речь идёт о вспышке ранее неизвестного коронавируса, которая произошла в китайском городе Ухань. За пределами Китая очагами заражения являются Иран, Италия и Южная Корея. В Иране коронавирусом уже заболели замминистра здравоохранения, министр промышленности и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи.

Сегодня мы боремся с коронавирусом, который, возможно, является биологическим оружием США, распространённым сначала на Китай, а затем на Иран и другие страны, - цитирует слова Хосейна Салами иранское информагентство "Клуб молодых журналистов".

Напомним, что новый коронавирус за последние месяцы распространился почти по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию вируса чрезвычайным происшествием международного масштаба. Из-за болезни постоянно отменяются различные массовые мероприятия. Под угрозой срыва чемпионат мира по хоккею и даже Олимпийские игры в Токио.