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"Сначала на Китай, а затем на Иран": США, возможно, использовали коронавирус в качестве оружия - командующий КСИР
05 марта 2020, 18:35 • 151 • Политика
Командующий КСИР считает, что коронавирус может быть биологическим оружием США, которое было использовано сначала против Китая, потом Ирана.
Китайский коронавирус COVID-19 может быть биологическим оружием США, которое намеренно применили против Китая и Ирана. С таким заявлением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.
Речь идёт о вспышке ранее неизвестного коронавируса, которая произошла в китайском городе Ухань. За пределами Китая очагами заражения являются Иран, Италия и Южная Корея. В Иране коронавирусом уже заболели замминистра здравоохранения, министр промышленности и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи.
Напомним, что новый коронавирус за последние месяцы распространился почти по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию вируса чрезвычайным происшествием международного масштаба. Из-за болезни постоянно отменяются различные массовые мероприятия. Под угрозой срыва чемпионат мира по хоккею и даже Олимпийские игры в Токио.
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