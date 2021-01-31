"Сначала мы подберём интеллигентное оружие": Баранец остудил пыл "атакующего" Калининград НАТО

Накануне стало известно, что американская организация Center for Naval Analyses (CNA) разработала некий сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Авторы проекта уверены, что Североатлантический альянс выиграет благодаря внезапности нападения, причём главная роль в атаке отводится Польше.

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец охладил пыл воинственных натовцев, напомнив, что у России есть все средства для того, чтобы "моментально оказаться на шее нападавшего", если наш эксклав в Европе кто-то задумает превратить в "дымящуюся пустыню".

По словам военного специалиста, у России есть как минимум три мощные группировки войск в стратегически важных регионах страны. И одна из них как раз расположена в Калининградской области.

Кроме того, российские военные располагают сведениями о нахождении всех пунктов управления и крупных группировок НАТО в Европе. Баранец отметил, что Россия, конечно, не будет "сразу бить межконтинентальными баллистическими ракетами":

"Сначала мы подберём интеллигентное оружие в виде наших гиперзвуковых комплексов. И можно с уверенностью сказать, что вся мощь российской армии будет обрушена именно на натовские войска.

А если обычными видами вооружения врага заткнуть не удастся, то наша страна будет бить уже любыми видами оружия, так что противник в конце концов выбросит белый флаг".

По его словам, нельзя забывать, что в военной стратегии России существует лишь план ответного удара на провокации или атаки со стороны неприятеля. Однако это не означает, что российский ответ окажется деликатным. "Даже самый тупой американский генерал никогда не скажет, что наша Калининградская группировка будет поставлена на колени мгновенно", - заявил Виктор Баранец в беседе с изданием "ПолитРоссия".



