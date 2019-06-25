"Сначала грошей землякам дай": Порошенко напомнили, почему украинцы не едут в Грузию

После оттока российских туристов из Грузии экс-президент Украины Петр Порошенко призвал соотечественников не оставлять "в беде своих грузинских братьев". Он также обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина. Однако в Сети бывшему украинскому лидеру напомнили, что после 5 лет его правления у украинцев нет денег на отдых даже в Грузии.

"Это был самый ржачный твит Порошенко)))", - пишет Крымский Шатун‏ @CrimeaShatun "Петя, шо ты опять курил", - смеется Andrii Kostyniuk‏ @TAPACU4. "Ахахахха))) Ты сначала грошей землякам дай, чтоб хоть до Грузии доехать. Украина ещё беднее Грузии)", - комментирует призыв Порошенко пользователь @larryorel, приводя в доказательства данные статистики.

Напомним, что Порошенко также предложил Грузии изменить название страны на Сакартвело. Это также вызвало бурю веселья у пользователей.

Фото: Twitter/@larryorel