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"Сначала грошей землякам дай": Порошенко напомнили, почему украинцы не едут в Грузию

25 июня 2019, 04:54  •  48 • Политика
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал соотечественников не оставлять "в беде своих грузинских братьев" и ехать на отдых в эту страну вместо российских туристов. "Ты сначала грошей землякам дай, чтоб хоть до Грузии доехать", - осадили бывшего украинского лидера, напомнив о мизерных доходах украинцев.
После оттока российских туристов из Грузии экс-президент Украины Петр Порошенко призвал соотечественников не оставлять "в беде своих грузинских братьев". Он также обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина. Однако в Сети бывшему украинскому лидеру напомнили, что после 5 лет его правления у украинцев нет денег на отдых даже в Грузии.
"Это был самый ржачный твит Порошенко)))", - пишет Крымский Шатун‏ @CrimeaShatun
"Петя, шо ты опять курил", - смеется Andrii Kostyniuk‏ @TAPACU4.
"Ахахахха))) Ты сначала грошей землякам дай, чтоб хоть до Грузии доехать. Украина ещё беднее Грузии)", - комментирует призыв Порошенко пользователь @larryorel, приводя в доказательства данные статистики.
Напомним, что Порошенко также предложил Грузии изменить название страны на Сакартвело. Это также вызвало бурю веселья у пользователей.
Фото: Twitter/@larryorel

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