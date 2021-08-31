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"Сначала гей-пропаганда, теперь вот это": "Ученик Штирлица" о манёвре Венгрии против Украины

31 августа 2021, 20:35  •  140 • Политика
Глава "ГТС Украины" выразил недовольство контрактом России и Венгрии о поставках газа. "Сначала запретили гей-пропаганду среди детей, а теперь - вот это", - комментирует "Ученик Штирлица".
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон раскритиковал новый контракт на поставку природного газа между Венгрией и Россией. "Голубое топливо" пойдёт по "Турецкому потоку" через Сербию, в обход Украины.
Речь идёт о 15-летнем контракте, который недавно заключили Россия и Венгрия. Москва пообещала Будапешту не менее 4,5 млрд кубов газа в год. Топливо пойдёт по маршруту "Россия-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия", оставив Украину ни с чем. Это вызвало гнев руководителя компании "Оператор ГТС Украины".
Сначала запретили гей-пропаганду среди детей, а теперь - вот это,
- комментирует ситуацию в Twitter "Ученик Штирлица".
Не по-европейски, однако,
- добавляет Шурик Куприн @cuprin1870.
Скоро в Венгрии найдут нарушение демократии, прав человеков и вспыхнет цветная рЭволюция,
- предрекает Поллитру Вдребезги @d0LungZTkBhN0ie.
Напомним, что ранее Венгрия по примеру России приняла закон о защите детей от пропаганды гомосексуализма. Это вызвало настоящую истерику в Европе.

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