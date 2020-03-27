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"Сначала это было похоже на насморк": Князь Монако рассказал о первом симптоме СOVID-19
27 марта 2020, 05:35 • 95 • В мире
Князь Монако Альбер II, у которого ранее был подтверждён коронавирус, рассказал, с чего началось заболевание. По его словам, первым симптомом стала утрата обоняния и вкуса.
В коммюнике, распространённом в Монако, ранее сообщили, что князь Альбер II заразился коронавирусом. При этом, отмечалось в сообщении, состояние здоровья титулованной особы не вызывает беспокойства.
Пока неизвестно, каким образом заразился Альбер II.
Сам он отмечает, что первым симптомом заболевания стало то, что у него пропали обоняние и вкус.
"Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу", - приводят его слова "Дни.ру".
Однако вскоре за этими симптомами появились и более серьёзные - поднялась температура.
При этом, добавил князь, критического ничего не произошло - все симптомы были лёгкими.
При этом, напомним, что Альберу II 62 года. Это означает, что он входит в группу особого риска. Как известно, коронавирус представляет особую опасность для пожилых людей старше 60 лет.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразилась жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В Польше болезнь диагностировали у командующего вооружёнными силами страны, вернувшегося с военного совета в Германии. А в Иране от коронавирусной инфекции скончался генерал Корпуса стражей исламской революции Насер Шаабани.
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