Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
Главная / В мире

"Сначала это было похоже на насморк": Князь Монако рассказал о первом симптоме СOVID-19

27 марта 2020, 05:35  •  95 • В мире
Князь Монако Альбер II, у которого ранее был подтверждён коронавирус, рассказал, с чего началось заболевание. По его словам, первым симптомом стала утрата обоняния и вкуса.
В коммюнике, распространённом в Монако, ранее сообщили, что князь Альбер II заразился коронавирусом. При этом, отмечалось в сообщении, состояние здоровья титулованной особы не вызывает беспокойства.
Пока неизвестно, каким образом заразился Альбер II.
Сам он отмечает, что первым симптомом заболевания стало то, что у него пропали обоняние и вкус.
"Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу", - приводят его слова "Дни.ру".
Однако вскоре за этими симптомами появились и более серьёзные - поднялась температура.
При этом, добавил князь, критического ничего не произошло - все симптомы были лёгкими.
При этом, напомним, что Альберу II 62 года. Это означает, что он входит в группу особого риска. Как известно, коронавирус представляет особую опасность для пожилых людей старше 60 лет.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразилась жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В Польше болезнь диагностировали у командующего вооружёнными силами страны, вернувшегося с военного совета в Германии. А в Иране от коронавирусной инфекции скончался генерал Корпуса стражей исламской революции Насер Шаабани.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-Йорк с фильмом ужасов
26 марта 2020, 21:35
"В конец очереди её!": Девушка сбежала из карантина ради кавалера с сайта знакомств
26 марта 2020, 21:35
"Коронавирус нас поработил": Сестра музыканта Фомина рассказала о жизни в Италии при пандемии
27 марта 2020, 00:30
Спорная навигация: как США пытаются сдерживать влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе
27 марта 2020, 01:35
Малыш на 16 часов оказался взаперти с телом умершей заражённой матери - WGXA
27 марта 2020, 03:35
"Комбинация страха за свою жизнь и популизма сработает?": Сатановский призвал объявить вне закона не только санкции
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-...
27 марта 2020, 01:35
"Нужно вычистить политическую шелуху": Путин жёстко поставил вопрос санкций...
27 марта 2020, 01:35
"Помощь России бесполезна": La Stampa решила обречь на смерть тысячи италья...
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2020, 20:35
Россия ввергла США в "стратегический ад": Американский аналитик рассказал о "мести Путина"
25 марта 2020, 19:35
Польша повторила ошибку, после которой её не стало
22 марта 2020, 07:35
Операция «Вирус»
23 марта 2020, 09:35
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
21 марта 2020, 22:35
"Русский медведь долго терпел. А теперь нанес удар по американской нефти" (Обзор ИноСми)
21 марта 2020, 21:00
Путин направил российскую армию на борьбу с коронавирусом в Италии
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назвал две особенности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.