"Сначала - сделка с Россией": Трамп вновь озвучил планы заключить ядерное соглашение с Москвой

Президент США Дональд Трамп вновь озвучил свою позицию по намерению заключить с Россией соглашение в ядерной сфере. По его словам, вероятно, имеет смысл сначала заключить ядерную сделку с Россией, а затем отправиться в Китай.

По его словам, Россия стремится заключить с США соглашение по контролю над вооружениями.

На пресс-конференции в Лондоне он подчеркнул, что соответствующие сигналы об этом поступили от Москвы "две недели назад".

"И мы тоже этого хотим. Мы считаем, что это было бы хорошо", - сказал американский лидер.

Следует отметить, что Трамп в последнее время уже озвучивал свои намерения добиться соглашения с РФ в данном вопросе.

В частности, напоминает РИА Новости, в конце октября Трамп уточнил, что ядерная сделка должна быть проработана вместе с Россией и Китаем. Он указал, что данный вопрос в том числе поднимался и в рамках торговых переговоров с КНР.

Ранее на встрече с французским президентом коллегой Эмманнуэлем Макроном в Лондоне трамп заявил, что НАТО должно "ладить с Россией". Глава Белого дома подчеркнул, что при этом НАТО должна быть всегда готовой к возможной конфронтации с Россией или любой другой страной, пишет "Парламентская газета".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.