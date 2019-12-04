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"Сначала - сделка с Россией": Трамп вновь озвучил планы заключить ядерное соглашение с Москвой
04 декабря 2019, 03:24 • 66 • Политика
Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов обсудить возможность соглашения в ядерной сфере с Россией. По его словам, имеет смысл сначала договориться с Москвой, а затем постепенно включать в этот процесс другие страны.
Президент США Дональд Трамп вновь озвучил свою позицию по намерению заключить с Россией соглашение в ядерной сфере. По его словам, вероятно, имеет смысл сначала заключить ядерную сделку с Россией, а затем отправиться в Китай.
По его словам, Россия стремится заключить с США соглашение по контролю над вооружениями.
На пресс-конференции в Лондоне он подчеркнул, что соответствующие сигналы об этом поступили от Москвы "две недели назад".
"И мы тоже этого хотим. Мы считаем, что это было бы хорошо", - сказал американский лидер.
Следует отметить, что Трамп в последнее время уже озвучивал свои намерения добиться соглашения с РФ в данном вопросе.
В частности, напоминает РИА Новости, в конце октября Трамп уточнил, что ядерная сделка должна быть проработана вместе с Россией и Китаем. Он указал, что данный вопрос в том числе поднимался и в рамках торговых переговоров с КНР.
Ранее на встрече с французским президентом коллегой Эмманнуэлем Макроном в Лондоне трамп заявил, что НАТО должно "ладить с Россией". Глава Белого дома подчеркнул, что при этом НАТО должна быть всегда готовой к возможной конфронтации с Россией или любой другой страной, пишет "Парламентская газета".
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
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