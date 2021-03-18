"Смысл слов непонятен, но надо отнестись серьёзно": Небезня о призывах Украины к Германии

Отнестись с пониманием к заявлению посла Украины в Германии Андрея Мельника о просьбе помочь Германии вернуть Крым попросил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что "смысл слов непонятен, но надо отнестись серьёзно".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил с пониманием отнестись к просьбе посла Украины в Германии Андрея Мельника вернуть Крым. Как уточнил Небезня, обращаясь к своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, "смысл слов Мельникова непонятен, но надо отнестись серьёзно", сообщает РИА Новости.

Постпред РФ сомневается в том, что Германия сможет помочь Украине вернуть Крым и не понимает, как должна на его слова реагировать Россия.

Ранее Мельник напомнил Германии о её моральном долге перед Украиной из-за оккупации в годы войны.