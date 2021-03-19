"Смрадная жижа" из Совета Европы не должна вредить России - Малофеев

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев высказался о вероятности выхода России из Совета Европы. Малофеев уверен, что "смрадная жижа" из Совета Европы не должна вредить нашей стране.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев отреагировал на новости о вероятном выходе России из Совета Европы. О такой возможности говорил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.

"Наконец-то. Неужели наступит день, когда Россия покончит с этим ордынским игом? Нахождение в Совете Европы - это не просто дипломатическая фикция, это источник эпидемиологической опасности. Имя этой эпидемии - разврат. Феминизм, гомосексуалисты, ювенальная юстиция, педофилия и вся остальная европейская гадость течёт к нам именно оттуда", - отметил Константин Малофеев.

Учредитель "Первого русского" полагает, что "выход из конвенций Совета Европы поставит плотину на пути этой смрадной жижи и даст всем родителям вздохнуть свободно".

"Мы перестанем бояться, что ещё неразумный чиновник или депутат захочет воплотить в жизнь нашу и наших детей, исходя из содомского духа "европейских ценностей", - подчеркнул Константин Малофеев. - Если не сегодня, то завтра мы этого обязательно добьёмся".