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"Смрадная жижа" из Совета Европы не должна вредить России - Малофеев

19 марта 2021, 13:40  •  213 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев высказался о вероятности выхода России из Совета Европы. Малофеев уверен, что "смрадная жижа" из Совета Европы не должна вредить нашей стране.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев отреагировал на новости о вероятном выходе России из Совета Европы. О такой возможности говорил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.
"Наконец-то. Неужели наступит день, когда Россия покончит с этим ордынским игом? Нахождение в Совете Европы - это не просто дипломатическая фикция, это источник эпидемиологической опасности. Имя этой эпидемии - разврат. Феминизм, гомосексуалисты, ювенальная юстиция, педофилия и вся остальная европейская гадость течёт к нам именно оттуда", - отметил Константин Малофеев.
Учредитель "Первого русского" полагает, что "выход из конвенций Совета Европы поставит плотину на пути этой смрадной жижи и даст всем родителям вздохнуть свободно".
"Мы перестанем бояться, что ещё неразумный чиновник или депутат захочет воплотить в жизнь нашу и наших детей, исходя из содомского духа "европейских ценностей", - подчеркнул Константин Малофеев. - Если не сегодня, то завтра мы этого обязательно добьёмся".

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