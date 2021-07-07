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"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу

07 июля 2021, 02:56  •  63 • Политика
Советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович раскрыл самоуверенный план по захвату Донбасса. Он считает, что Россия не сможет помешать Вооружённым силам Украины (ВСУ). "Сможем отвоевать", - заявил Арестович.
В эфире украинского телеканала "Наш" Арестович поделился стратегией, благодаря которой будет осуществлён насильственный захват Донбасса. По его мнению, ВСУ технически подготовлены к тому, чтобы взять под контроль данный регион.
"Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска", - самоуверенно заявил советник делегации Киева в ТКГ.
Он поделился разработанным планом. ВСУ намерены окружить крупные города Донецкой и Луганской народных республик. Так удастся отрезать их от путей снабжения. Затем украинская армия будет артиллерией уничтожать всё, что находится на восточной границе ДНР и ЛНР.
Многие военные специалисты сообщали о критическом состоянии ВСУ. Так, генерал-майор запаса Владимир Богатырёв рассказал, что реально частям, которые дислоцированы в Донбассе, не хватает ни продовольствия, ни боеприпасов. Военных плохо финансируют. Полковник в отставке Виктор Литовкин называл состояние вооружения в украинской армии катастрофическим. Разваленная оборонная промышленность, низкая дисциплина, недостаточная квалификация рабочих и инженеров, плохое качество техники мешают ВСУ стать боеспособными.

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