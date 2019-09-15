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"Смотрящий" по Европе от Госдепа приезжает в Россию с визитом
15 сентября 2019, 19:24 • 143 • В мире
В начале следующей недели ожидается визит в Москву "смотрящего" от Госдепа по Европе и Евразии Филипа Рикера. Главной темой, которая будет обсуждаться в ходе его пребывания в России, станут отношения между Москвой и Вашингтоном.
О предстоящем двухдневном визите исполняющего обязанности помощника Майка Помпео в Москву сообщается на официальном сайте американского Госдепартамента. Определена и дата - 17-18 сентября.
Как говорится в сообщении, в Москве Рикер встретится со своими коллегами из российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, запланированы встречи с представителями гражданского общества и американскими дипломатами из посольства США в Москве.
С российской стороны переговоры с Рикером будет проводить заместитель главы МИД Сергей Рябков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подтвердив визит американского чиновника высокого ранга.
Напомним, выпускник Йельского университета Филип Рикер занимает должность и. о. помощника госсекретаря США с 18 марта. Долгое время он представлял интересы США на Балканах, за что заслужил славу "балканского ястреба". Особо отмечается его служба в Македонии, а также кураторство Косово. Перед назначением в Госдепартамент работал гражданским заместителем командующего силами США в Европе.
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