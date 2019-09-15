"Смотрящий" по Европе от Госдепа приезжает в Россию с визитом

О предстоящем двухдневном визите исполняющего обязанности помощника Майка Помпео в Москву сообщается на официальном сайте американского Госдепартамента. Определена и дата - 17-18 сентября.

Как говорится в сообщении, в Москве Рикер встретится со своими коллегами из российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, запланированы встречи с представителями гражданского общества и американскими дипломатами из посольства США в Москве.

С российской стороны переговоры с Рикером будет проводить заместитель главы МИД Сергей Рябков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подтвердив визит американского чиновника высокого ранга.

Напомним, выпускник Йельского университета Филип Рикер занимает должность и. о. помощника госсекретаря США с 18 марта. Долгое время он представлял интересы США на Балканах, за что заслужил славу "балканского ястреба". Особо отмечается его служба в Македонии, а также кураторство Косово. Перед назначением в Госдепартамент работал гражданским заместителем командующего силами США в Европе.