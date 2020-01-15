"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пущенными в украинский "Боинг"

В Сети появилось новое видео, на котором Иран якобы сбивает украинский Boeing 737. И якобы видео снято камерой аэропорта. Военкор "КП" Александр Коц помог разоблачить фейковый видеоролик.

На кадрах виден некий аэропорт, откуда ночью взлетает авиалайнер. Затем в небе видна вспышка взрыва - якобы от попадания ракеты. Выглядит очень правдоподобно, однако есть один момент - на таймкоде указана дата 2019 10 17. То есть видео не имеет никакого отношения к катастрофе авиалайнера в Тегеране.

"На видео в правом верхнем углу дата - 2019 год..." - написал Александр Коц в своём tg-канале Kotsnews.

Напомним, что украинский Boeing 737, вылетевший рейсом Тегеран - Киев, разбился в ночь с 7 на 8 января 2020 года. Погибло свыше 170 человек, находившихся на борту воздушного судна.

Вскоре после катастрофы украинские эксперты заявили, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой сил ПВО. Американские СМИ дружно подхватили эту версию, а затем начали появляться различные видео, на которых якобы виден момент попадания ракеты в самолёт. В их распространении было замечено и интернет-издание Bellingcat, уже известное своими фейками о "Белых касках" в Сирии и сбитом над Украиной малайзийском Boeing MH17.

Фото: скриншот Telegram-канал Kotsnews