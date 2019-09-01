|
"Смотрим с благодарностью на Америку": Президент Германии поблагодарил США за "победу над нацизмом"
01 сентября 2019, 23:54 • 17 • В мире
Выступая на торжественной церемонии, проходившей в Варшаве в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмаейр не только покаялся за преступления нацистской Германии, но и отдельно поблагодарил США за "победу над нацизмом". "Мы смотрим с благодарностью на Америку", - заявил он.
В Польше 1 сентября начались мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны. Именно в этот день 80 лет назад немецкий броненосец "Шлевиг-Гольштейн" своими выстрелами положил начало одному из самых кровавых конфликтов в мировой истории.
Торжества в этом году стартовали в городе Велюнь, который в 1939 году находился прямо на границе Речи Посполитой и Третьего рейха. Здесь и произносили свои речи президенты Польши и Германии.
Выступая, Франк-Вальтер Штайнмайер особо отметил роль США в победе над нацизмом во Второй мировой войне. По его словам, сила американской армии вместе с союзниками "победила национал-социализм на Западе и на Востоке".
Попросив у поляков прощения и "склонив голову" перед жертвами бомбардировки города Велюнь и "немецкой тирании" в целом, президент Германии перешёл к благодарственным речам в адрес Вашингтона.
Не обошлось и без воспевания "силы американских идей и ценностей". Штайнмайер особо отметил "дальновидность Америки", а также "великодушие, которое отрыло Европе лучшее будущее".
В продолжение своей речи немецкий президент также отметил, что Европа, конечно, должна становиться всё лучше, сильнее и самостоятельнее, однако она "нуждается в партнёрах", поскольку без Америки или против неё стать сильной Европа не сможет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 августа 2019, 04:09
|
27 августа 2019, 17:09
|
28 августа 2019, 18:54
|
31 августа 2019, 02:24
|
28 августа 2019, 22:09
|
26 августа 2019, 01:54
|
28 августа 2019, 09:24