"Смотрим с благодарностью на Америку": Президент Германии поблагодарил США за "победу над нацизмом"

В Польше 1 сентября начались мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны. Именно в этот день 80 лет назад немецкий броненосец "Шлевиг-Гольштейн" своими выстрелами положил начало одному из самых кровавых конфликтов в мировой истории.

Торжества в этом году стартовали в городе Велюнь, который в 1939 году находился прямо на границе Речи Посполитой и Третьего рейха. Здесь и произносили свои речи президенты Польши и Германии.

Выступая, Франк-Вальтер Штайнмайер особо отметил роль США в победе над нацизмом во Второй мировой войне. По его словам, сила американской армии вместе с союзниками "победила национал-социализм на Западе и на Востоке".

Попросив у поляков прощения и "склонив голову" перед жертвами бомбардировки города Велюнь и "немецкой тирании" в целом, президент Германии перешёл к благодарственным речам в адрес Вашингтона.

"Наша ответственность касается и трансатлантического партнёрства. Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила её армии совместно с союзниками победила национал-социализм на Западе и на Востоке", - приводит его слова "РИА Новости".

Не обошлось и без воспевания "силы американских идей и ценностей". Штайнмайер особо отметил "дальновидность Америки", а также "великодушие, которое отрыло Европе лучшее будущее".

В продолжение своей речи немецкий президент также отметил, что Европа, конечно, должна становиться всё лучше, сильнее и самостоятельнее, однако она "нуждается в партнёрах", поскольку без Америки или против неё стать сильной Европа не сможет.