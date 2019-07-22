"Смотреть в рот США - это свобода?": Пушков задал риторический вопрос разочарованному "рабами" Турчинову

Председатель комиссии по информационной политике в Совете Федерации Алексей Пушков отреагировал в своем Twitter на высказывание бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Последний, напомним, заявил, что украинцы, голосующие за пророссийские партии в парламенте Украины, стремятся в рабство.

"Он называет это "променять свободу на рабство". Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру", - написал Пушков.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине накануне, 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского вышла в лидеры, набирая 42,68 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".