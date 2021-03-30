Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
Главная / Политика

"Смотреть строжайше запрещено": Скабеева перевела на русский незалежные правила общения с Путиным

30 марта 2021, 17:20  •  276 • Политика
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что жать руку Путину допустимо, а смотреть в глаза - строжайше запрещено. Скабеева не удержалась от иронии.
В Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко провёл "мастер-класс" по правилам общения с главой России Владимиром Путиным. Главный совет - не смотреть российскому лидеру в глаза.
Фрагмент соответствующего выступления бывшего украинского лидера опубликовала в Сети российская телеведущая Ольга Скабеева. На кадрах видно, как экс-президент Незалежной машет руками и кричит с трибуны.
Лучше пожимать руки, чем всматриваться в глаза Путина в поисках там мира,
- надрывается Порошенко.
По логике Порошенко обниматься с Путиным и жать ему руку - допустимо, но смотреть в глаза - строжайше запрещено,
- комментирует его слова Скабеева.
Также слова экс-главы Украины можно расценивать как первое публичное признание достоверности плёнок, аутентичность которых соратники Порошенко ранее яростно опровергали, отмечает российская телеведущая. Речь идёт о записях разговоров в Офисе президента Украины, которые вскрыли множество интересных деталей об изнанке украинской политики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



276
Источник
Похожие новости
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
30 марта 2021, 07:15
"Они сумасшедшие!": Депутат Рады раскрыл, на что готов Зеленский ради "селфи с Байденом"
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
30 марта 2021, 09:05
В "объединении" России и Белоруссии поставлена точка: "Есть союзный договор"
30 марта 2021, 10:00
Стало известно содержание письма Санду Путину
30 марта 2021, 10:00
"Давить, сдерживать и вступать в бой": Боррель отреагировал на слова Лаврова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
25 марта 2021, 20:55
Пять минут, которые решили всё: Стало известно, что сказал Мишустин принцу Чарльзу
24 марта 2021, 18:20
Заложило уши? Самолет-шпион США не смог провести разведку под Мурманском
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 05:30
Зеленский восстанавливает свой рейтинг
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.