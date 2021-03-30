"Смотреть строжайше запрещено": Скабеева перевела на русский незалежные правила общения с Путиным

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что жать руку Путину допустимо, а смотреть в глаза - строжайше запрещено. Скабеева не удержалась от иронии.

В Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко провёл "мастер-класс" по правилам общения с главой России Владимиром Путиным. Главный совет - не смотреть российскому лидеру в глаза.

Фрагмент соответствующего выступления бывшего украинского лидера опубликовала в Сети российская телеведущая Ольга Скабеева. На кадрах видно, как экс-президент Незалежной машет руками и кричит с трибуны.

Лучше пожимать руки, чем всматриваться в глаза Путина в поисках там мира,

- надрывается Порошенко.

По логике Порошенко обниматься с Путиным и жать ему руку - допустимо, но смотреть в глаза - строжайше запрещено,

- комментирует его слова Скабеева.

Также слова экс-главы Украины можно расценивать как первое публичное признание достоверности плёнок, аутентичность которых соратники Порошенко ранее яростно опровергали, отмечает российская телеведущая. Речь идёт о записях разговоров в Офисе президента Украины, которые вскрыли множество интересных деталей об изнанке украинской политики.