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"Смотреть строжайше запрещено": Скабеева перевела на русский незалежные правила общения с Путиным
30 марта 2021, 17:20 • 276 • Политика
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что жать руку Путину допустимо, а смотреть в глаза - строжайше запрещено. Скабеева не удержалась от иронии.
В Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко провёл "мастер-класс" по правилам общения с главой России Владимиром Путиным. Главный совет - не смотреть российскому лидеру в глаза.
Фрагмент соответствующего выступления бывшего украинского лидера опубликовала в Сети российская телеведущая Ольга Скабеева. На кадрах видно, как экс-президент Незалежной машет руками и кричит с трибуны.
- надрывается Порошенко.
- комментирует его слова Скабеева.
Также слова экс-главы Украины можно расценивать как первое публичное признание достоверности плёнок, аутентичность которых соратники Порошенко ранее яростно опровергали, отмечает российская телеведущая. Речь идёт о записях разговоров в Офисе президента Украины, которые вскрыли множество интересных деталей об изнанке украинской политики.
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