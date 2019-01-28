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"Смотреть осторожно": Украинский блогер утверждает что Путину не удалось "продать" Курилы

28 января 2019, 19:54  •  72 • Политика
Публицист Армен Гаспарян посоветовал с осторожностью вчитываться в абсурдную статью украинского блогера Александр Коваленко, который утверждает, что президенту России Владимиру Путину не удалось продать Курилы Японии.
Президент России Владимир Путин якобы провалил "попытку продать" Японии Курильские острова. В этом украинскую общественность пытается убедить блогер Александр Коваленко.
В своей статье для одиозного издания "Обозреватель" блогер утверждает, что Токио якобы был готов увеличить инвестиции в Россию в обмен на острова, но Москва запросила доступ к технологиям в сфере добычи нефти, на которые США наложили санкции.
Коваленко также добавил, что японская сторона рассчитывает на то, что через несколько лет запросы РФ станут скромнее.
"Я ровным счетом не удивлюсь, если после 2025, а если идеально выпадут геополитические карты то и раньше, Япония получит острова вообще бесплатно, как жест доброй воли", - заявил он.
На абсурдную статью уже обратил внимание публицист Армен Гаспарян.
"Смотреть осторожно. Я предупредил", - написал он в Twitter.
Напомним, российские власти неоднократно указывали на то, что первостепенный вопросом во взаимоотношениях с Японией является не передача островов, а подписание мирного соглашения.
Смотреть осторожно. Я предупредил pic.twitter.com/rf5cUHG550
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 января 2019 г.

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