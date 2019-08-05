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"Смотрел на меня внимательно. Молчал": 20 лет назад началась "эпоха Путина"
05 августа 2019, 12:09 • 139 • Политика
Двадцать лет назад, 5 августа 1999 года, президент России Борис Ельцин вызвал к себе секретаря Совета безопасности, директора ФСБ Владимира Путина и предложил ему занять должность премьера, а заодно подумать и о самом высоком в стране посте. Позже в своих мемуарах он писал: "Путин смотрел на меня внимательно, молчал". Так 20 лет назад начался транзит власти.
Российский лидер вспоминал, что в действительности на предложение ответил отказом, поскольку не считал себя готовым к этой роли.
Политолог Армен Гаспарян приводит у себя в Twitter цитату из воспоминаний Ельцина.
"Путин смотрел на меня внимательно. Молчал", - написал тогда экс-президент России, вспоминая, как предложил пост главы правительства Владимиру Владимировичу. Именно этот разговор полагают началом "эпохи Путина".
Даже в телефонном разговоре с президентом США Биллом Клинтоном Ельцин говорил, что "Путин – твердый, сильный, высококвалифицированный партнер". Стенограмма, напомним, публиковалась ранее в СМИ.
46-летний Путин на тот момент был мало знаком широкой публике. В СМИ периодически появлялась информация, что якобы "Путин – фигура временная".
Однако в скором времени жители России высоко оценили работоспособность и харизму молодого премьера, устав от пьяных, позорящих страну в глазах других мировых лидеров, выходок Ельцина. За выходцем из разведки в народе даже усмотрели образ Штирлица - одного из самых популярных героев страны.
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