"Смотрел на меня внимательно. Молчал": 20 лет назад началась "эпоха Путина"

Российский лидер вспоминал, что в действительности на предложение ответил отказом, поскольку не считал себя готовым к этой роли.

Политолог Армен Гаспарян приводит у себя в Twitter цитату из воспоминаний Ельцина.

"Путин смотрел на меня внимательно. Молчал", - написал тогда экс-президент России, вспоминая, как предложил пост главы правительства Владимиру Владимировичу. Именно этот разговор полагают началом "эпохи Путина".

Даже в телефонном разговоре с президентом США Биллом Клинтоном Ельцин говорил, что "Путин – твердый, сильный, высококвалифицированный партнер". Стенограмма, напомним, публиковалась ранее в СМИ.

46-летний Путин на тот момент был мало знаком широкой публике. В СМИ периодически появлялась информация, что якобы "Путин – фигура временная".

Однако в скором времени жители России высоко оценили работоспособность и харизму молодого премьера, устав от пьяных, позорящих страну в глазах других мировых лидеров, выходок Ельцина. За выходцем из разведки в народе даже усмотрели образ Штирлица - одного из самых популярных героев страны.