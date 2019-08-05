Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Силовой" прием ОМОНа испытал на себе: Как на самом деле "винтили...
СМИ: На Украине завели дело после заявления Богдана о взятке
"Последний человек, кому Крым что-то должен": Мария Захарова ответила ...
"Я верю в вас". Исполняется 20 лет со дня разговора, когда Путин согласился идти...
Главная / Политика

"Смотрел на меня внимательно. Молчал": 20 лет назад началась "эпоха Путина"

05 августа 2019, 12:09  •  139 • Политика
Двадцать лет назад, 5 августа 1999 года, президент России Борис Ельцин вызвал к себе секретаря Совета безопасности, директора ФСБ Владимира Путина и предложил ему занять должность премьера, а заодно подумать и о самом высоком в стране посте. Позже в своих мемуарах он писал: "Путин смотрел на меня внимательно, молчал". Так 20 лет назад начался транзит власти.
Российский лидер вспоминал, что в действительности на предложение ответил отказом, поскольку не считал себя готовым к этой роли.
Политолог Армен Гаспарян приводит у себя в Twitter цитату из воспоминаний Ельцина.
"Путин смотрел на меня внимательно. Молчал", - написал тогда экс-президент России, вспоминая, как предложил пост главы правительства Владимиру Владимировичу. Именно этот разговор полагают началом "эпохи Путина".
Даже в телефонном разговоре с президентом США Биллом Клинтоном Ельцин говорил, что "Путин – твердый, сильный, высококвалифицированный партнер". Стенограмма, напомним, публиковалась ранее в СМИ.
46-летний Путин на тот момент был мало знаком широкой публике. В СМИ периодически появлялась информация, что якобы "Путин – фигура временная".
Однако в скором времени жители России высоко оценили работоспособность и харизму молодого премьера, устав от пьяных, позорящих страну в глазах других мировых лидеров, выходок Ельцина. За выходцем из разведки в народе даже усмотрели образ Штирлица - одного из самых популярных героев страны.
5 августа 1999 года. Из воспоминаний Ельцина:

"Я принял решение, Владимир Владимирович, и предлагаю вам пост премьер-министра".
Путин смотрел на меня внимательно.
Молчал
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 5, 2019

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
04 августа 2019, 17:54
Захарова: новые санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей"
05 августа 2019, 12:09
Военные учения России на Курилах начались с "претензий" Токио
04 августа 2019, 16:39
"Признание Крыма - пощёчина политике США": В Госдуме ответили на заявления главы Госдепа Майка Помпео
05 августа 2019, 12:09
"Смотрел на меня внимательно. Молчал": 20 лет назад началась "эпоха Путина"
04 августа 2019, 21:09
Захарова прокомментировала слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
05 августа 2019, 03:39
"Я верю в вас". Исполняется 20 лет со дня разговора, когда Путин согласился идти в лидеры
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он п...
05 августа 2019, 02:09
«Сможет вести разведку автономно»: какими возможностями будет обладать ударный беспил...
05 августа 2019, 02:24
В Европе найдены ядерные боеприпасы США. Америка что-то готовит? (Мужики Live)
05 августа 2019, 02:24
Цены вверх: Грузия начала пересмотр тарифов (Руслан Осташко)
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются поня...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2019, 14:54
Заседание по Донбассу началось в Минске
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголовных дел - СМИ
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
31 июля 2019, 03:39
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.