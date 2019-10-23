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"Смотрел, как трое преступников развалили великую страну": Соловьёв отчитал американского защитника Горбачёва

23 октября 2019, 20:39  •  18 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв поставил на место американского защитника Горбачёва, радующегося развалу СССР. "Он смотрел, как трое преступников взяли и подписали Беловежские соглашения и доложили в Америку", - заявил ведущий.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв устроил перепалку с политологом из США Ариэлем Коэном в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Причиной стали слова Михаила Горбачёва, назвавшего развал СССР "общей победой" России и Запада.
Американец заявил, что по большей части согласен со словами последнего лидера СССР. По мнению Коэна, граждане России якобы выиграли от того, что Советский Союз развалился, так как теперь могут строить государство, которое хотят.
Как передает rueconomics.ru, Соловьёв категорически не согласился с таким взглядом на вопрос. Он поинтересовался, задачу какого государства выполнил лидер страны, которая развалилась под его управлением?
"Посидел у себя в кабинете, увидел, как опускается флаг великой державы, которой он присягал. И он смотрел, как трое преступников взяли и подписали (Беловежское) соглашение и доложили в Америку", - сказал Соловьёв.
Напомним, что речь идёт о заявлении Горбачёва, в котором он посетовал, что Запад присвоил себе "общую победу в холодной войне". По мнению последнего лидера СССР, это стало причиной нынешних проблем в международных отношениях США и Европы с Россией.

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