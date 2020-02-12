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"Смогут принести результаты": На Украине назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
12 февраля 2020, 23:24 • 96 • Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Также отметили, что если переговоры состоятся, они смогут принести позитивные результаты от "нормандских встреч".
Новый глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак оценил вероятность встречи президента Украины с Владимиром Путиным.
В частности, Ермак отметил, что такая встреча может состояться только в том случае, если "Зеленский сочтёт её необходимой". И если так и случится, говорит Ермак, эти переговоры смогут принести позитивные результаты от "нормандских встреч".
Впрочем, как добавил новый глава офиса украинского президента, в настоящее время об этих встречах пока не говорят и не обсуждают их возможность.
Также Ермак заявил, что Незалежная готова придерживаться намеченного ранее курса и готова выполнять свои договорённости. Напомним, речь идёт о последней встрече в Париже в декабре прошлого года. В тот раз все участники договорились провести новую встречу через четыре месяца в Берлине.
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