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"Смиренно попросите Путина о помощи!" Немцы призвали извиниться перед русскими

01 апреля 2021, 08:45  •  261 • Политика
Читатели немецкой Die Welt прокомментировали публикацию о беседе президента России Владимира Путина, его французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель и призвали извиниться перед русскими за оскорбительные высказывания в адрес российской вакцины. Некоторые призывают власти "смиренно попросить Путина о помощи!".
В своей статье, посвящённой переговорам президента России Владимира Путина, его французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, немецкое издание Die Welt сообщило о том, что лидеры обсудили в том числе и российскую вакцину.
В том числе речь зашла и о сотрудничестве в области производства вакцин от коронавируса. Как напоминает издание, решение о регистрации "Спутника V" должно принять Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Причём, как утверждает немецкая сторона, экспертиза по российскому препарату проводится агентством также, как и по другим.
Читатели по-разному отнеслись к информации о вакцинах. На фоне непростой ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Германии и довольно жёстких мер безопасности, многие немцы высказываются за применение российской вакцины и организации её производства.
Было немало тех, кто обратил внимание на то, что ещё несколько месяцев назад политики высмеивали и отвергали российскую вакцину, а теперь именно она "стала спасением от кризиса для тех же самых высокомерных и некомпетентных неудачников". Об этом, например, пишет nachgehakt.
"Вакцина существует уже полгода. И если до сих пор не улажены формальности, то это не просто халатность, а злой умысел, - возмутился , - joachim h. - И за такое надо наказывать!".
"Люди здесь хотят получить надежную вакцину. Судя по всему, против "Спутника" возразить нечего. Исходя из собственных интересов, Меркель уже давно должна была попросить вакцину у Путина, - высказывает свою точку зрения Jürgen S. - Вакцина нужна не в июне или июле, а немедленно (!) Поэтому довольно размышлять и бездействовать, лучше смиренно попросите Путина о помощи!"
А читатель Kaspar H S. припомнил как немецкая пресса оскорбительно высказывалась о российской вакцине и потешалась над ней, когда наша страна первой в мире представила препарат. Он призвал извиниться перед русскими.
"Думаю, пора бы извиниться, особенно это относится к немецкой прессе, ведь чего она только ни писала! (цитата по ИноСМИ)", - предложил немец .

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