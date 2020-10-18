Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал ме...
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Главная / Политика

"Смею всех заверить": Кадыров без прикрас прояснил историю с обезглавливанием учителя во Франции

18 октября 2020, 17:00  •  110 • Политика
Прокуратура Франции объявила о задержании девяти человек после убийства под Парижем. Кадыров охарактеризовал личность и прокомментировал мотивы преступника, обезглавившего школьного учителя. "Смею всех заверить, чеченцы здесь ни при чём. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке", - подчеркнул глава Чечни.
Девять человек задержаны после жестокого убийства преподавателя в пригороде Парижа, подтвердил глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. Преступление, совершённое в "благополучной" Франции, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Так, в пригороде Парижа в пятницу, 16 октября, преступник обезглавил школьного учителя, который использовал карикатуры, сделанные на пророка Мухаммеда, в качестве наглядного пособия на уроке свободы слова. По данным французской полиции, убийцей был 18-летний юноша чеченской национальности, не имевший ранее радикальных взглядов.
"Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чём. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке", - написал Кадыров об убийце в своём Telegram-канале.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократии, часто путает её со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Потому что такие действия иначе как провокационными не назовёшь.
Также Кадыров обвинил власти Франции в попытке свалить все свои проблемы на чеченцев. В этой связи он подчеркнул, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет.
"Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства", - подытожил глава Чечни.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
18 октября 2020, 02:15
Полиция Франции нашла "русский след" в жестоком убийстве учителя под Парижем
18 октября 2020, 14:15
В России отреагировали на заявление генерала об украинской "империи" до Владивостока
18 октября 2020, 07:45
В Москве не стало продюсера фильма "Хочу в тюрьму"
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
18 октября 2020, 13:20
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое л...
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2020, 10:50
В США приняли неожиданное решение по Крыму
12 октября 2020, 20:40
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил англичан
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"
11 октября 2020, 19:55
К ЧП на Камчатке привело испытание гиперзвуковой ракеты?
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.