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"Смею всех заверить": Кадыров без прикрас прояснил историю с обезглавливанием учителя во Франции
18 октября 2020, 17:00 • 110 • Политика
Прокуратура Франции объявила о задержании девяти человек после убийства под Парижем. Кадыров охарактеризовал личность и прокомментировал мотивы преступника, обезглавившего школьного учителя. "Смею всех заверить, чеченцы здесь ни при чём. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке", - подчеркнул глава Чечни.
Девять человек задержаны после жестокого убийства преподавателя в пригороде Парижа, подтвердил глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. Преступление, совершённое в "благополучной" Франции, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Так, в пригороде Парижа в пятницу, 16 октября, преступник обезглавил школьного учителя, который использовал карикатуры, сделанные на пророка Мухаммеда, в качестве наглядного пособия на уроке свободы слова. По данным французской полиции, убийцей был 18-летний юноша чеченской национальности, не имевший ранее радикальных взглядов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократии, часто путает её со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Потому что такие действия иначе как провокационными не назовёшь.
Также Кадыров обвинил власти Франции в попытке свалить все свои проблемы на чеченцев. В этой связи он подчеркнул, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет.
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