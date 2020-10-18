"Смею всех заверить": Кадыров без прикрас прояснил историю с обезглавливанием учителя во Франции

Девять человек задержаны после жестокого убийства преподавателя в пригороде Парижа, подтвердил глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. Преступление, совершённое в "благополучной" Франции, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Так, в пригороде Парижа в пятницу, 16 октября, преступник обезглавил школьного учителя, который использовал карикатуры, сделанные на пророка Мухаммеда, в качестве наглядного пособия на уроке свободы слова. По данным французской полиции, убийцей был 18-летний юноша чеченской национальности, не имевший ранее радикальных взглядов.

"Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чём. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке", - написал Кадыров об убийце в своём Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократии, часто путает её со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Потому что такие действия иначе как провокационными не назовёшь.

Также Кадыров обвинил власти Франции в попытке свалить все свои проблемы на чеченцев. В этой связи он подчеркнул, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет.