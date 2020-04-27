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"Смешно следить за спором Соболь и Собчак": Навальный попытался поддеть "Кровавую барыню"
27 апреля 2020, 14:10 • 33 • Политика
Навальный присоединился к конфликту Соболь с Собчак по поводу дебатов. Пока барышни обвиняют друг друга во вранье, "борец с режимом" пиарится за их счёт. "Очень смешно следить за спором Соболь и Собчак", - пишет Навальный.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный стремительно ворвался в разгорающийся конфликт между телеведущей Ксенией Собчак и "юристкой" Любовью Соболь. Ответ "кровавой барыни" последовал незамедлительно.
Речь идёт о споре Соболь и Собчак вокруг дебатов. Женщины обвиняют друг друга во вранье и попытке съехать с темы. Соболь кидает обвинения в Twitter, а Собчак отвечает ей в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Он клеймит Собчак за то, что она слила свою переписку с Соболь, которая выставляет последнюю в очень невыгодном свете. Также Навальный обвинил Собчак во вранье и уходе от диалога.
"Кровавая барыня" не оставила слова "борца с режимом" без ответа и быстро написала новый пост в Telegram, в котором уличила Навального и Соболь в подмене понятий и попытке съехать с неприятной темы. При этом Собчак подтвердила готовность вступить в открытые дебаты с Соболь.
Фото: скриншот Telegram-канал "Кровавая барыня"
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