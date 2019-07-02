"Смешно и подозрительно": Из Навального не получилось сделать нового Голунова

Хорошевский суд Москвы арестовал на десять суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы 12 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь безработного блогера-оппозиционера в Twitter.

Сторонники Навального возмутились тем, что за того не вступились представители СМИ, как за журналиста Ивана Голунова, обвиненного в хранении и продаже наркотиков. В ответ пользователи Twitter напомнили, что "борца с режимом" взяли под стражу всего на 10 суток.

"10 дней это смешно и подозрительно, больше похоже на выпуск пара и показательные выступления", - пишет Michael Grigorev‏ @R_TURBO.

Он напоминает, что на Украине за похожие фокусы лишили гражданства и выдворили из страны Михаила Саакашвили. А Навальный уже 10 лет снимает свои видео и ничего ему не делается, добавляет блогер.

"Голунову двадцатка грозила, а Навальный 10 суток отсидит и выйдет", - добавляет POLFIN‏ @polfin_rus. "Разнарядочки на Навального не поступало, извините-с", - иронизирует cits‏ @cits1512.

Напомним, что журналист Иван Голунов был задержан в Москве 9 июня. Полицейские нашли у него при себе наркотики, также наркотические вещества были обнаружены оперативниками во время обыска в квартире журналиста. Голунов все обвинения отверг, заявив, что запрещенные вещества ему подкинули правоохранители. Уже 11 июня Голунова отпустили, однако это не помешало Навальному вывести на следующий день людей на несанкционированный митинг. При этом сам Голунов призывал на этот митинг не выходить.