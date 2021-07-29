"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский

Евгений Сатановский считает, что у президента Украины Владимира Зеленского "что-то в голове перемкнуло", когда тот решил прочитать русскому коллеге Владимиру Путину нотации по поводу Крещения Руси. "Смешно до икоты", - признался политолог.

Автор Telegram-канала "Армагеддоныч" считает, что ничего необычного не произошло. В своей речи Владимир Зеленский снова переиначил историю, о многом при этом умолчав.

"Что до Крещения Руси, к дате этого события у украинского президента опять что-то в голове перемкнуло, так что он вновь педалировал, что событие сие имело место быть в Киеве, тут же привязал к нему Крым", - написал Сатановский.

Он отметил: Зеленский при этом сделал акцент, что украинцы – прямые потомки князя Владимира (это утверждение политолог назвал "чушью собачьей"), а русские – нет, поэтому Крым должен вернуться в состав Украины. Пересказывая подписчикам заявление украинского лидера, политолог добавил, что Зеленский умолчал о желании нынешнего украинского руководства на этом заработать. Конкретно – на торговле родиной, ведь на полуострове будут размещены американские, турецкий, британские военные базы, считает Евгений Сатановский. Умолчал Зеленский о прекращении войны в Донбассе, о выполнении Минских соглашений.

"При этом наблюдать, с учётом этноконфессиональных реалий, как Зеленский читает Путину нотации, насчёт Крещения Руси в православие и старшинства русских городов, к этому событию причастных, было смешно до икоты", - подчеркнул политолог.

И дело не в том, что Зеленский комедиант по профессии. Дело в избранном им политическом амплуа.

Ранее Алексей Пушков назвал Владимира Зеленского демагогом после того, как президент Украины ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев. "Юлит и изворачивается", - подметил сенатор.