"Смертоносная пятёрка": В США назвали самое страшное оружие России

Офицер США в отставке Иствуд назвал "Посейдон" и С-400 самыми опасными вооружениями России. Также в топ-5 страшнейших оружий России вошли ЗРПК "Панцирь С-1", вертолёт Ми-28НМ и ракетный комплекс "Ярс".

В США составили топ-5 оружий России, которые наводят страх на американских военных. Список подготовил офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд.

Под номером один идёт русский подводный беспилотник "Посейдон". О его возможностях впервые рассказал президент России Владимир Путин после своего переизбрания в 2018 году. Оружие вызывает ужас военных США за счёт огромного радиуса поражения.

Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье,

- уточнил американский эксперт.

Под номером два в списке самых страшных оружий идёт зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф". Американский офицер отметил высокую универсальность русской системы ПВО.

Может не только уничтожать пилотируемые самолёты противника и некоторые дроны, но также может использоваться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 250 миль,

- восклицает Брент Иствуд.

По аналогичной причине под номером три идёт зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1". Он способен перехватывать на подлёте баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы.

А замыкают "смертоносную пятёрку" ударный вертолёт Ми-28НМ и ракетный комплекс "Ярс". Первый попал в топ-5 за счёт своего мощного арсенала орудий и возможности эффективно вести боевые действия при любой погоде. В второй - за счёт способности доставить баллистическую ракету прямо в сердце США.