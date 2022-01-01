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"Смертоносная пятёрка": В США назвали самое страшное оружие России
01 января 2022, 22:45 • 221 • Политика
Офицер США в отставке Иствуд назвал "Посейдон" и С-400 самыми опасными вооружениями России. Также в топ-5 страшнейших оружий России вошли ЗРПК "Панцирь С-1", вертолёт Ми-28НМ и ракетный комплекс "Ярс".
В США составили топ-5 оружий России, которые наводят страх на американских военных. Список подготовил офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд.
Под номером один идёт русский подводный беспилотник "Посейдон". О его возможностях впервые рассказал президент России Владимир Путин после своего переизбрания в 2018 году. Оружие вызывает ужас военных США за счёт огромного радиуса поражения.
- уточнил американский эксперт.
Под номером два в списке самых страшных оружий идёт зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф". Американский офицер отметил высокую универсальность русской системы ПВО.
- восклицает Брент Иствуд.
По аналогичной причине под номером три идёт зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1". Он способен перехватывать на подлёте баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы.
А замыкают "смертоносную пятёрку" ударный вертолёт Ми-28НМ и ракетный комплекс "Ярс". Первый попал в топ-5 за счёт своего мощного арсенала орудий и возможности эффективно вести боевые действия при любой погоде. В второй - за счёт способности доставить баллистическую ракету прямо в сердце США.
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