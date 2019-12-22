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"Смертный приговор": Адвокат российского программиста Винника - о решении выдать его Франции

22 декабря 2019, 00:24  •  42 • В мире
Адвокат российского программиста Александра Винника прокомментировала решение греческих властей выдать его во Францию. После этого Винника экстрадируют в США, где его обвинили в отмывании денег с помощью криптовалютных бирж. Адвокат Зои Константопулу назвала это решение "смертным приговором".
Адвокат Александра Винника высказался о решении Греции экстрадировать его из страны. Зои Константопулу заявила, что для программиста из России это "смертный приговор".
"Мы были проинформированы сегодня о подписанном решении министра юстиции о выдаче Александра Винника сначала во Францию, затем в Соединённые Штаты и после в Россию. Это решение - смертный приговор, как заявил и он сам", - цитирует адвоката РИА Новости.
Напомним, гражданин России Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу США. Его обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалютных бирж. По некоторым данным, речь может идти о сумме от 4 до 9 миллиардов долларов. После ареста Винника запрос на его экстрадицию подала и Франция. По мнению правоохранительных органов страны, Винник, уже находясь под арестом в Греции, совершил преступления через интернет.

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