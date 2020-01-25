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"Смертность 9-10%": Доктор Мясников рассказал, стоит ли жителям России бояться умереть от коронавируса

25 января 2020, 10:09  •  377 • В мире
Доктор Мясников в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьёвым дал свои прогнозы на распространение нового типа коронавируса по миру. Медик заявил, что цифры не такие уж и страшные. В самом Китае, откуда началось распространение заболевания, заразились больше 400 человек. "На 1,5-миллиардный Китай это 0,0000002 населения", - подсчитал доктор Мясников. Врач заявил, что шансы заразиться новым вирусом и умереть от него очень малы. Смертность примерно как и в предыдущие эпидемии вирусов из Китая.
Главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников объяснил телеведущему Владимиру Соловьёву, стоит ли всерьёз бояться китайского коронавируса, которым уже заразились больше 600 человек в мире и около 400 - на "родине" вируса.
"Я разделил: на 1,5-миллиардный Китай количество заболевших - 0,0000002%. Это ничтожно малое количество. Поэтому реально заразиться маловероятно. Чтобы из 400 человек кто-то приехал и распространял вирус", - убеждён доктор Мясников.
Врач подчеркнул, что это не первая страшная "зараза", которая приходит из Китая. В предыдущие годы смертность была примерно такой же, тогда ситуацию удалось взять под контроль.
"Первый был в 2002 году. Потом были ещё три или четыре вспышки. Вспомните, кто путешествует. Вы же не обращаете внимания, но в аэропортах везде стоят такие плакатики: "Если прибыли из Китая, идите туда-то". Пожелтевшие плакатики, но они всегда есть. Их даже не выбрасывают, потому что они раз в два года пригождаются. Смертность при предыдущих вспышках атипичной пневмонии - 9-10%. Судя по всему, и в эту вспышку такая же. Если на 400 человек 30 в тяжёлом состоянии, это примерно и есть 9-10%. Даже при воспалении лёгких, когда требуется лечение в больнице, смертность примерно такая же", - успокоил врач.
При этом доктор Мясников заявил, что это хороший шанс для "тренировки" общества. Понять алгоритм действий при настоящей эпидемии, когда она случится.

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