"Смертная казнь есть": Сатановский после признания Ирана перешёл на оскорбления

По словам президента Института Ближнего Востока политолога Евгения Сатановского, ситуация со сбитым украинским Boeing показала многое.

Во-первых, американцы не всегда врут. "Два раза в сутки даже часы, которые стоят, показывают верное время. Поскольку США никто уже ни в чём не верит, то было понятно, что, ну, сказали они, что иранские ракеты, да и чёрт с ними", - заявил Царьграду Сатановский.

Во-вторых, иранцев он назвал клиническими идиотами, и теперь остаётся только надеяться, что наряд ПВО, который совершил трагическую ошибку, понесёт должное наказание.

"Тем более в Иране смертная казнь есть, и она применяется. В-третьих, как я многократно говорил, никого, кроме самих иранцев, которые провели расследование, слушать не надо. В данном случае они его провели. И мы понимаем, что они, конечно, клинические идиоты, но честные идиоты", - подчеркнул политолог.

Кроме того, инцидент показал, в каком плачевном состоянии находится ПВО Ирана, считает Сатановский, и что натренированность личного состав "ни к чёрту".

"То есть она гораздо хуже, чем можно было предположить. Уровень нервозности после ликвидации генерала Сулеймани, видимо, зашкаливает. И, скорее всего, следует ожидать резкого ослабления пассажиропотока в Тегеран. Потому что если у тебя такие ПВО, то заниматься всерьёз развитием гражданского авиационного сообщения... В общем, теперь это большой вопрос, как ты это будешь делать", - заметил политолог.

Сатановский добавил, что наличие оборонного объекта возле аэропорта не является оправданием того, что "доблестные зенитчики" пытались защитить его и поэтому сбили гражданский самолёт.

"Мягко говоря, ни в какую логику это не укладывается. Будем ждать развития событий", - заключил эксперт.

Утром в субботу стало известно, что иранские власти взяли на себя ответственность за сбитый украинский лайнер в небе над Тегераном. Трагедия произошла 8 января, погибли 176 человек. По словам президента Ирана Хасана Рухани, это была трагическая и недопустимая ошибка.