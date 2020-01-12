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"Смертная казнь есть": Сатановский после признания Ирана перешёл на оскорбления
12 января 2020, 19:39 • 185 • В мире
Президент Института Ближнего Востока политолог Евгений Сатановский в разговоре с Царьградом не сдержал эмоции, комментируя ситуацию вокруг признания Ирана. Он назвал власти республики "клиническими идиотами", при этом отметив их честность. По словам эксперта, остаётся только надеяться, что виновные понесут соответствующее наказание - смертная казнь в Иране не отменена, напомнил он.
По словам президента Института Ближнего Востока политолога Евгения Сатановского, ситуация со сбитым украинским Boeing показала многое.
Во-первых, американцы не всегда врут. "Два раза в сутки даже часы, которые стоят, показывают верное время. Поскольку США никто уже ни в чём не верит, то было понятно, что, ну, сказали они, что иранские ракеты, да и чёрт с ними", - заявил Царьграду Сатановский.
Во-вторых, иранцев он назвал клиническими идиотами, и теперь остаётся только надеяться, что наряд ПВО, который совершил трагическую ошибку, понесёт должное наказание.
"Тем более в Иране смертная казнь есть, и она применяется. В-третьих, как я многократно говорил, никого, кроме самих иранцев, которые провели расследование, слушать не надо. В данном случае они его провели. И мы понимаем, что они, конечно, клинические идиоты, но честные идиоты", - подчеркнул политолог.
Кроме того, инцидент показал, в каком плачевном состоянии находится ПВО Ирана, считает Сатановский, и что натренированность личного состав "ни к чёрту".
"То есть она гораздо хуже, чем можно было предположить. Уровень нервозности после ликвидации генерала Сулеймани, видимо, зашкаливает. И, скорее всего, следует ожидать резкого ослабления пассажиропотока в Тегеран. Потому что если у тебя такие ПВО, то заниматься всерьёз развитием гражданского авиационного сообщения... В общем, теперь это большой вопрос, как ты это будешь делать", - заметил политолог.
Сатановский добавил, что наличие оборонного объекта возле аэропорта не является оправданием того, что "доблестные зенитчики" пытались защитить его и поэтому сбили гражданский самолёт.
"Мягко говоря, ни в какую логику это не укладывается. Будем ждать развития событий", - заключил эксперт.
Утром в субботу стало известно, что иранские власти взяли на себя ответственность за сбитый украинский лайнер в небе над Тегераном. Трагедия произошла 8 января, погибли 176 человек. По словам президента Ирана Хасана Рухани, это была трагическая и недопустимая ошибка.
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