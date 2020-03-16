"Смертельный удар": Кто проиграет в "нефтяной войне" России и Саудовской Аравии - Spectator

Обычная встреча стран, входящих в сделку ОПЕК+, в Вене началась привычно - с фальшивых широких улыбок участников и крепких рукопожатий перед объективами камер. Однако закончилась она "взрывом бомбы", который нанёс "смертельный удар по американской сланцевой индустрии. И это не последняя "неприятность" для Америки", пишет обозреватель британского журнала Джон Бредли.

Всего за одну ночь цены на нефть обвалились на треть. Многие компании в мире понесли серьёзные потери, некоторые из них - до 20% от рыночной стоимости. А в этот момент ВОЗ уже готовилась объявить пандемию COVID-19 - коронавирус и так уже поставил на колени большую часть мировой экономики.

Множество экспертов заговорили о "большой нефтяной войне между Россией и Саудовской Аравией", однако "пострадавшими и проигравшими" в ней будут другие. К примеру, такое положение дел может отрицательно сказаться на шансах Дональда Трампа переизбраться на второй срок. Ударит она и по недавно приобретённому США статусу едва ли не главного экспортёра чёрного золота.

"Когда Соединённые Штаты зависели от импорта, им были выгодны низкие цены на нефть. Но теперь, когда технологии гидроразрыва пласта сделали Америку чистым экспортёром нефти, у неё появились новые уязвимые места. И теперь она проходит проверку на прочность", - анализирует Бредли.

По его мнению, Россия очень не хотела, чтобы позиции Вашингтона на нефтяном рынке продолжали укрепляться. Это, мол, и стало главной причиной отказа Москвы от продления сделки. Однако ситуация на нефтяном рынке отрицательно скажется и на экономике Ирана - одного из самых важных союзников России и заклятого врага американцев в этом регионе.

Американский сланец всё?

В то же время снижение нефтяных цен может поставить жирный крест на рынке американского сланца, утверждает автор материала. Ведь в самое ближайшее время в сланцевой индустрии США должны будут "выплатить кредиты на общую сумму около 86 миллиардов долларов". Низкие цены на нефть разрушат эти планы, отметил Бредли.

"Для простых американцев самым важным моментом остаётся следующее: независимо от того, кто выиграет в борьбе на прочность между Саудовской Аравией и Россией, американская сланцевая индустрия однозначно проиграет", - говорится в статье.

Между тем в России уже заявили, что имеют возможность несколько лет продержаться, не занимаясь латанием дыр в бюджете, даже в том случае, если нефть упадёт в цене до 25 долларов за баррель. Со своей стороны Эр-Рияд уже пытается наводнить нефтяной рынок своим дешёвым сырьём, подбираясь к традиционно российским покупателям. И это может оказаться последним смертельным ударом для американской сланцевой отрасли.

"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего?" - задаётся вопросом автор статьи.

Что делать и как жить в условиях краха рынка?