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"Смертельный удар": Кто проиграет в "нефтяной войне" России и Саудовской Аравии - Spectator
16 марта 2020, 14:35 • 102 • В мире
Сорванная сделка ОПЕК+ обернулась резким падением мировых цен на нефть, а следом и обвалом рынков. Всё это может нанести "смертельный удар" по сланцевой индустрии Соединённых Штатов. Кто выиграет, а кто проиграет в "нефтяной войне" между Россией и Саудовской Аравией? Об этом рассуждает автор материала, опубликованного изданием The Spectator.
Обычная встреча стран, входящих в сделку ОПЕК+, в Вене началась привычно - с фальшивых широких улыбок участников и крепких рукопожатий перед объективами камер. Однако закончилась она "взрывом бомбы", который нанёс "смертельный удар по американской сланцевой индустрии. И это не последняя "неприятность" для Америки", пишет обозреватель британского журнала Джон Бредли.
Всего за одну ночь цены на нефть обвалились на треть. Многие компании в мире понесли серьёзные потери, некоторые из них - до 20% от рыночной стоимости. А в этот момент ВОЗ уже готовилась объявить пандемию COVID-19 - коронавирус и так уже поставил на колени большую часть мировой экономики.
Множество экспертов заговорили о "большой нефтяной войне между Россией и Саудовской Аравией", однако "пострадавшими и проигравшими" в ней будут другие. К примеру, такое положение дел может отрицательно сказаться на шансах Дональда Трампа переизбраться на второй срок. Ударит она и по недавно приобретённому США статусу едва ли не главного экспортёра чёрного золота.
"Когда Соединённые Штаты зависели от импорта, им были выгодны низкие цены на нефть. Но теперь, когда технологии гидроразрыва пласта сделали Америку чистым экспортёром нефти, у неё появились новые уязвимые места. И теперь она проходит проверку на прочность", - анализирует Бредли.
По его мнению, Россия очень не хотела, чтобы позиции Вашингтона на нефтяном рынке продолжали укрепляться. Это, мол, и стало главной причиной отказа Москвы от продления сделки. Однако ситуация на нефтяном рынке отрицательно скажется и на экономике Ирана - одного из самых важных союзников России и заклятого врага американцев в этом регионе.
Американский сланец всё?
В то же время снижение нефтяных цен может поставить жирный крест на рынке американского сланца, утверждает автор материала. Ведь в самое ближайшее время в сланцевой индустрии США должны будут "выплатить кредиты на общую сумму около 86 миллиардов долларов". Низкие цены на нефть разрушат эти планы, отметил Бредли.
"Для простых американцев самым важным моментом остаётся следующее: независимо от того, кто выиграет в борьбе на прочность между Саудовской Аравией и Россией, американская сланцевая индустрия однозначно проиграет", - говорится в статье.
Между тем в России уже заявили, что имеют возможность несколько лет продержаться, не занимаясь латанием дыр в бюджете, даже в том случае, если нефть упадёт в цене до 25 долларов за баррель. Со своей стороны Эр-Рияд уже пытается наводнить нефтяной рынок своим дешёвым сырьём, подбираясь к традиционно российским покупателям. И это может оказаться последним смертельным ударом для американской сланцевой отрасли.
"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего?" - задаётся вопросом автор статьи.
Что делать и как жить в условиях краха рынка?
Ведущая Мария Иваткина в своей части программы "Царьград. Главное" призналась, что в эти выходные её телефон буквально разрывался. Люди были в недоумении - покупать доллары или рубли, поскольку многие восприняли обвал рынков как событие галактического масштаба.
"Во-первых, без паники. Не нужно суетиться, никуда не нужно бежать. Люди бросились покупать доллары и евро - я с удивлением наблюдала очереди у обменников. Хотя доллар и евро уже начали снижаться в цене. Поэтому скажу честно: сейчас не лучшее время, чтобы покупать или продавать валюту. И не надо слушать советы соседки бабы Глаши - вкладывать свободные 15 тысяч рублей в доллар или евро", - предостерегла Иваткина.
В то же время, по её словам, для покупки машины - самое время. Рубль действительно может просесть, поэтому цены у автодилеров в скором времени, вероятно, подрастут, пока же этого не произошло, можно успеть получить неплохую скидку на модельный ряд 2019 года, заметила ведущая.
"Что касается покупки техники - если вы давно об этом задумались, то купить действительно необходимую бытовую технику - неплохой вариант, но бежать в магазин, расталкивая всех локтями, за очередной плазмой точно не стоит", - отметила Иваткина.
Относительно путешествий ведущая считает, что каждый должен принимать самостоятельное решение, но то, что поездка за границу сейчас обойдётся недешево, - факт.
"Плюс коронавирус. У меня подруга застряла в Италии. Говорит, пасту не поесть, в Колизей не попасть. Зачем тогда ехать? Кроме того, её рейс авиакомпания сейчас отменила, вопрос о возвращении на родину решается через российское посольство. Поэтому от поездки в Италию я точно рекомендовала бы воздержаться либо предусмотреть определённую сумму на случай непредвиденных расходов", - сказала Иваткина.
Что касается рынка акций, то она рекомендовала закрыть длинные маржинальные позиции, присмотреться к компаниям с низкой долговой нагрузкой и избегать вложений в низколиквидные инструменты.
Официально
Россия спокойно и достойно пройдёт турбулентный период в экономике, а ключевые отрасли выйдут из него окрепшими. Такое заявление президента России Владимира Путина прозвучало в ходе встречи с российскими инвесторами.
"Более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьёзной конкурентной борьбе", - сказал президент.
Он добавил, что "это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике", причём "позитивным образом".
Накануне, во время выступления в Госдуме, Владимир Путин согласился с депутатами, что перемены в мире носят кардинальный характер - и в сфере безопасности, и в плане экономики, "здесь ещё и коронавирус к нам прилетел".
Напомнил глава государства и о скачках на рынке в результате "нефтяных волнений".
"Цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ним курс национальной валюты и биржи", - обратил внимание российский лидер и тут же выразил уверенность в будущем страны и её экономики.
"Мы этот период пройдём, пройдём достойно, - подчеркнул Путин. - И экономика будет укрепляться".
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