"Смертельный удар по России" готовят наши же власти: "Поражает цинизм чиновника…"

"Смертельный удар по России" готовят наши же власти. Так, Марат Хуснуллин фактически поддержал идею Алексея Кудрина о превращении нашей страны в набор разрозненных агломераций, заметил Юрий Пронько: "Поражает цинизм чиновника…".

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал очередное провокационное заявление. Ему как чиновнику правительства неинтересно заниматься отдельными регионами России, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Свою точку зрения чиновник пояснил "трудозатратами". По его словам, сегодняшнее административное деление России мешает более эффективному принципу, в основе которого лежат агломерации.

После этого, мягко говоря, не очень адекватного заявления представитель Хуснуллина сообщил, что вопрос сокращения числа или объединения регионов России в правительстве не обсуждается, подчеркнул ведущий программы.

Утверждалось, что господин вице-премьер своими словами только обратил внимание на необходимость "создать равные возможности для развития населённых пунктов". Эти высказывания оценил Пронько:

Поражает в этой истории цинизм высокопоставленного чиновника. Это где "равные права", если он заявляет, что надо "идти на агломерации"?

То есть фактически Хуснуллин призывает строить "человейники" и концентрировать почти всё население страны в нескольких точках: "А всё остальное побоку".

Если следовать его логике, тогда, может, Татарстан, откуда он вышел на общенациональный уровень, влить в состав Нижегородской области? Если серьёзно, то поражает ещё и тот факт, что люди, наделённые властью, намерены нанести существенный, а может быть, и смертельный удар по России, - добавил обозреватель Царьграда.

Первым идею превратить Россию в 11 агломераций, куда нужно заселить всю страну, а остальную территорию превратить в "вахтовый посёлок", озвучил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Вице-премьер Хуснуллин только повторил эти слова, заметил Пронько: