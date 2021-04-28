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"Смертельный удар по России" готовят наши же власти: "Поражает цинизм чиновника…"

28 апреля 2021, 20:45  •  311 • Политика
"Смертельный удар по России" готовят наши же власти. Так, Марат Хуснуллин фактически поддержал идею Алексея Кудрина о превращении нашей страны в набор разрозненных агломераций, заметил Юрий Пронько: "Поражает цинизм чиновника…".
Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал очередное провокационное заявление. Ему как чиновнику правительства неинтересно заниматься отдельными регионами России, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Свою точку зрения чиновник пояснил "трудозатратами". По его словам, сегодняшнее административное деление России мешает более эффективному принципу, в основе которого лежат агломерации.
После этого, мягко говоря, не очень адекватного заявления представитель Хуснуллина сообщил, что вопрос сокращения числа или объединения регионов России в правительстве не обсуждается, подчеркнул ведущий программы.
Утверждалось, что господин вице-премьер своими словами только обратил внимание на необходимость "создать равные возможности для развития населённых пунктов". Эти высказывания оценил Пронько:
Поражает в этой истории цинизм высокопоставленного чиновника. Это где "равные права", если он заявляет, что надо "идти на агломерации"?
То есть фактически Хуснуллин призывает строить "человейники" и концентрировать почти всё население страны в нескольких точках: "А всё остальное побоку".
Если следовать его логике, тогда, может, Татарстан, откуда он вышел на общенациональный уровень, влить в состав Нижегородской области? Если серьёзно, то поражает ещё и тот факт, что люди, наделённые властью, намерены нанести существенный, а может быть, и смертельный удар по России, - добавил обозреватель Царьграда.
Первым идею превратить Россию в 11 агломераций, куда нужно заселить всю страну, а остальную территорию превратить в "вахтовый посёлок", озвучил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Вице-премьер Хуснуллин только повторил эти слова, заметил Пронько:
И плевать им на то, что эксперты с этим категорически не согласны.

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