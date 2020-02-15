"Смерть НАТО сильно преувеличена": Помпео заявил о победе Запада

Ранее в медиапространстве появились слухи о том, что Соединённые Штаты, мол, постепенно уходят от сотрудничества с европейскими странами. Масла в огонь подлил и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который считает, что для Америки "Европа уже не занимает столь центральное место, как было раньше".

Однако намёки на распад Североатлантического альянса пресёк госсекретарь США Майк Помпео, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, подобные заявления не отражают реальность и, вообще, сообщения о "смерти НАТО" сильно преувеличены. По признанию Помпео, для него самого заявления о распаде альянса являются сюрпризом.

"Запад побеждает, побеждает совместно", - выразил уверенность глава Госдепа США.