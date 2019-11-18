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"Смерть мозга" НАТО констатирует уже второй политик. На этот раз - депутат бундестага

18 ноября 2019, 00:39  •  56 • В мире
Депутат бундестага Юрген Триттин поддержал французского президента, заявившего о "смерти мозга НАТО". Немецкий политик считает, что альянс больше не является цельным и переживает "экзистенциальный кризис". Это "тень самого себя", заявил он в интервью Der Spiegel.
Юрген Триттин от партии "Союз 90/Зелёные" говорит, что прежнего НАТО уже нет. Некоторые, как МИД Германии, ещё тоскуют по союзу 70-летней давности. Но теперь альянс - лишь "тень самого себя". Немецкий депутат считает, что альянс уже давно не обеспечивает безопасность входящих в него государств.
"НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность", - цитирует РИА Новости.
Вывод депутат бундестага сделал такой же, как и президент Франции: члены альянса должны сами подумать о своей безопасности и судьбе. Европейским странам нужно укреплять свои сильные стороны и "разработать стратегию устойчивого суверенитета".
Президент Франции дал откровенное интервью The Economist. В нём Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится на краю пропасти. По словам политика, европейцам пора самим позаботиться о себе и начать контролировать свою судьбу. Страны блока больше не могут рассчитывать на военную помощь от США. По словам французского президента, нет никакой координации сил в альянсе, "мозг НАТО умер". А европейским странам нужно повернуться лицом к России.

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