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"Смерть имперского проекта": Зеленский размечтался о перспективах вступления Украины в ЕС

05 июня 2019, 23:24  •  68 • Политика
Президент Украины пребывает с официальным визитом в Брюсселе, в ходе которого он выразил надежду о скором вступлении Украины в ЕС и спрогнозировал, как это может отразиться на России.
Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с главой Европейского совета Дональдом Туском и заявил, что вступление Украины в Евросоюз положит конец "имперскому проекту" России. Президент Незалежной также выразил надежду, что процесс получения членства будет ускорен.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - заявил Зеленский, добавив, что этот шаг может привести к "демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве". Слова украинского лидера приводятся на официальном сайте его администрации.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил уверенность, что Украину примут в альянс.

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