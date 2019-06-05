"Смерть имперского проекта": Зеленский размечтался о перспективах вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с главой Европейского совета Дональдом Туском и заявил, что вступление Украины в Евросоюз положит конец "имперскому проекту" России. Президент Незалежной также выразил надежду, что процесс получения членства будет ускорен.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - заявил Зеленский, добавив, что этот шаг может привести к "демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве". Слова украинского лидера приводятся на официальном сайте его администрации.

Ранее Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил уверенность, что Украину примут в альянс.